مدرسه و خانواده بیشترین نقش را در پیشگیری از جرم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، محمدرضا قنبری در همایش روشهای پیشگیری از وقوع جرم در اتاق بازرگانی اصفهان گفت: نظریه پنجرههای شکسته محصول فکری دو جرمشناس آمریکایی جیمز ویلسون و جورج کلینگ است که استدلال میکنند که جرم نتیجه یک نابسامانی است و اگر نابسامانی برطرف نشود جامعه با بیتفاوتی به آن دامن میزند.
وی افزود: در پیشگیری اولیه از وقوع جرم تلاش بر این است که افراد جامعه بهسوی ارتکاب جرم گرایش پیدا نکنند و مدرسه و خانواده بیشترین نقش را دارند.
معاون پیشگیری دادگستری اصفهان پیشگیری ثانویه را بهکارگیری شیوههایی برای حمایت از افراد در آستانه خطر مانند معتادان، ولگردان و کودکان خیابانی برشمرد و گفت: در این نوع پیشگیری هدف آن است که با بهکارگیری تدابیر مناسب و زودهنگام از وقوع جرم توسط افراد که در شرایط بحرانی به سر میبرند و احتمال بزهکاری از سوی آنها وجود دارد.
وی افزود: جوانانی که خشونت را در خانههایشان تجربه کردهاند احتمال بزهکاری و مجرم شدن آنها بیشتر از سایرین است.
قنبری پیشگیری سوم را تلاشهایی برای جلوگیری از رفتار مجرمانه است تا مجرمان اصلاح و با محیط اجتماعی خودسازگار شوند و به ارتکاب مجدد جرم گرایش پیدا نکنند.
وی افزود: پیشگیری سومین درنتیجه عملیات شناسایی و تشخیص یا عملیات پلیسی برای دستگیری مجرم، زندانی شدن مجرم یا محکومیت و اصلاح رفتاری زندانی به کار میرود.
معاون پیشگیری دادگستری اصفهان پیشگیری کیفری را یکی از روشهای پیشگیری از جرم برشمرد و گفت: اقدامات پیشگیرانه از جرم با جرم انگاری رفتارها و کیفر دادن مرتکبین این رفتارهای مجرمانه و اغلب در راستای پیشگیری از تکرار جرم انجام میگیرد.
وی اضافه کرد: پیشگیری اجتماعی شامل اقداماتی است که درصدد تأثیرگذاری بر عوامل موثر بر ارتکاب جرم بوده و عمدتا بر تغییر محیطهای اجتماعی و انگیزهای مجرمانه متمرکز میشود .در پیشگیری اجتماعی تاکید و تمرکز بر عوامل اجتماعی موثر در تکوین جرم است.
قنبری تاکید کرد: پیشگیری وضعیتی میتوان با مداخله در محیط و مدیریت و کنترل بحران و موقعیت خطر، ضمن افزایش هزینه ارتکاب بزه برای بزهکاران و درنتیجه کاهش سود حاصله از ارتکاب جرم، سهولت ارتکاب بزه را به حداقل رسانده و از بزه دیده واقعشدن افراد در محیط اجتماعی جلوگیری به عمل آورد.
وی پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط را یکی دیگر از راههای پیشگیری از جرم عنوان کرد و گفت: در این روش میتوان با طراحی مناسب محل سکونت و کار افراد از جرایم ارتکابی در محیط ساختهشده پیشگیری کرد.
جمشید تقسیمی، مدیر آموزش اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این همایش گفت: برای مقابله با جرم مانند دزدی کالاهای متعددی تولید میشود و چنانچه از وقوع جرم پیشگیری شود، هزینه کمتری به اقتصاد کشور وارد میشود.
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