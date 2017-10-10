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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۸

با حضور معاون وزیر بهداشت

مراسم یادبود دانشجوی فوت شده علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد

مراسم یادبود دانشجوی فوت شده علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد

مراسم یادبود مرحومه دکتر زهره قاسمی دانشجوی فوت شده دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با حضور معاون فرهنگی- دانشجویی وزارت بهداشت در مسجد دانشگاه برگزار شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، مراسم یادبود مرحومه دکتر زهره (خاطره) قاسمی با حضور معاون فرهنگی- دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سه تن از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در مسجد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد.

همچنین سرپرست و معاون امنیتی و اجتماعی استانداری، فرماندار شهرکرد، تعدادی از مدیران کل، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری، معاونان و اعضای هیات رئیسه دانشگاه، کارکنان، مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی و مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در استان، روسای دانشکده، بیمارستان و شبکه های بهداشت و درمان، اعضای هیات علمی، اساتید و جمعی از دانشجویان با همراهی خانواده و بستگان وی در مسجد پیامبر اعظم دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد حضور یافتند.

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسین مولوی مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ، نوحه خوانی و قرائت فاتحه از برنامه های آیین یادبود مرحومه دکتر زهره قاسمی بود.

مرحومه زهره قاسمی اهل روستای قلعه بهمن شهرستان فریدن استان اصفهان دانشجوی ترم ۹ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد شامگاه جمعه ۱۴ مهرماه ۹۶ در خوابگاه بهارستان این دانشگاه بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان باخت.

کد مطلب 4110275

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