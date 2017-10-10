به گزارش خبرنگار مهر، فتحعلی حسینی ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات روستاهای مسیر کریدور شمال استان همدان با بیان اینکه برای تکمیل کریدور شمال استان همدان بیش از ۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، گفت: ۱۸ میلیارد تومان از این اعتبار تامین شده است.

وی افزود: کریدور شمال استان همدان به طول ۸۱ کیلومتر از سه‌راهی «اصله» شروع و تا «اورقین» زنجان ادامه خواهد داشت.

فرماندار رزن با بیان اینکه کریدور شمال استان همدان از مهمترین طرح های شهرستان رزن است، گفت: بهره برداری از این طرح نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی و توسعه اقتصادی این شهرستان خواهد داشت.

وی یکی از مشکلات موجود در تکمیل کریدور شمال استان همدان را تملک زمین‌های مسکونی در روستاهای مسیر بزرگراه دانست و گفت: از ۸۱ کیلومتر کریدور شمال استان ۲۲ کیلومتر زیر بار ترافیک رفته که با تامین اعتبار مورد نیاز، این پروژه تکمیل خواهد شد.

حسینی یادآور شد: طی سال گذشته از محل اعتبارات ملی ۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه ‌های ملی شهرستان در نظر گرفته شده بود که تنها ۳ میلیارد تومان تخصیص یافت.

وی اظهار داشت: این شهرستان در حال حاضر از ۸۱ کیلومتر بزرگراه برخوردار است که ۴۸ کیلومتر آن پیش از دولت یازدهم و ۳۳ کیلومتر آن طی چهار سال گذشته احداث شده است.

فتحعلی حسینی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی کریدور شمالی استان همدان از سال ۸۹ آغاز شده و تاکنون حدود ۴۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، گفت: در حال حاضر مسیر رزن - دمق با تلاش پیمانکاران در حال اجرا است.

وی یادآور شد: در اجرای طرح آنچه که باید مد نظر قرار گیرد استاندارد اداره راه و شهرسازی است و نباید تسلیم کارهای غیر کارشناسی شد.

حسینی تاکید کرد: اماکن دولتی در عقب نشینی و آزادسازی مسیر کریدور شمالی پیش قدم باشند

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان رزن نیز در ادامه با بیان اینکه کریدور شمال استان همدان از مهمترین پروژه‌های در دست احداث حوزه راه است، ادامه داد: بهره‌برداری از این پروژه نقش بسزایی در تسریع در عبور و مرور و توسعه اقتصادی شهرستان رزن خواهد داشت.

احمد محمدی گفت: از این پروژه ۲۲ کیلومتر در حد فاصل روستای کاج تا شهر قروه درجزین، قروه درجزین تا رزن و از رزن تا روستای ویر زیر بار ترافیک رفته است.

وی ادامه داد: در راستای تکمیل پروژه کریدور شمال استان همدان در سال جاری، شروع عملیات اجرایی محور رزن – دمق به طول تقریبی ۱۰ کیلومتر در دست اجراست.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان رزن با اشاره به بهسازی و جدولگذاری روستاهای مسیر کریدور شمال استان عنوان کرد: با تلاش های صورت گرفته در ۷ روستای شهرستان رزن جدولگذاری توسط دهیاری، تعریض و زیرسازی توسط بنیاد مسکن و بیس و آسفالت‌ریزی توسط اداره راه شهرسازی انجام خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر روستاهای شاهنجرین، کاج، نظام آباد، درجزین، ورقستان و تازه کند در حال جدول گذاری هستند.