اعزام تیم ملی تیر و کمان به مسابقات جهانی مکزیک منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تیر و کمان قهرمانی جهان ۲۳ تا ۳۰ مهرماه در مکزیک برگزار خواهد شد. طبق برنامه کمانداران ملی پوش ایران باید اواخر هفته برای حضور در این رقابت ها تهران را به مقصد این رقابت ها ترک کنند این در حالی است که هنوز ویزای شینگن آنها صادر نشده است.

امروز سه شنبه مسئولان فدراسیون آخرین رایزنی ها برای صدور ویزای شینگن مسافران مکزیک را انجام دادند اما به نتیجه ای نرسیدند بر همین اساس اعزام تیم ملی تیر و کمان به محل برگزاری رقابت های قهرمانی جهان به طور کلی منتفی شد. قرار بود این تیم با ترکیب اسماعیلی عبادی، مجید قیدی و یاسر عمویی در بخش کامپوند این رقابت ها شرکت کند.

فدراسیون تیر وکمان برای اعزام این کمانداران به محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان و بر اساس دعوتنامه دریافتی از کشور میزبان، برای دریافت ویزا اقدام کرد. ویزای کشور مکزیک صادر شده اما ویزای کشور ثالث (هلند) هنوز صادر نشده است. بر همین اساس اعزام کمانداران ایران به مسابقات جهانی ۲۰۱۷ به طور کلی منتفی شد.

خبرگزاری مهر پیش از این در خبری با عنوان «احتمال لغو حضور کماندارن در مسابقات جهانی به خاطر ویزا» به این موضوع پرداخته بود.