به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت الله کشکولی بعد از ظهر سه‌شنبه در همایش تجلیل از موتورسوران قانون‌مند شهرستان دشتی اظهار داشت: تصادفات حوادث ترافیکی یکی از سه عوامل مرگ و میر در کشور ما است.

وی با بیان اینکه یکی از موثرترین ابزار سوانح جاده‌ای آموزش همگانی است، افزود: رمز موفقیت نیروی انتظامی استفاده از تمام ظرفیت موجود است.

کشکولی بر ضرورت مشارکت مردم در ارتقاء فرهنگ ترافیک در استان بوشهر تاکید کرد و یاد آور شد: خانواده ها نقش بسزایی در ارتقاء فرهنگ ترافیکی در سطح استان دارند.

وی با اشاره به اینکه عامل انسانی نقش بسزایی در تصادفات دارد، خاطر نشان کرد: در شهرستان دشتی دوازده هزارو۵۰۰ موتور شماره گذاری شده ولی متاسفانه به خوبی از تجهیزات موتور سیکلت استفاده نمی شود.

کشکولی گفت: یکی از راههای پیشگیری ارتقاء سطح آگاهی رانندگان و همسو کردن مردم نسبت به مقررات راهنمایی و رانندگی و استفاده از کلاه ایمنی است.

وی تصریح کرد: ۶۷ درصد از کسانی که از کلاه ایمنی استفاده می کنند از ضربه وارد به مغز آنها جلوگیری شده است.

کشکولی بیان کرد: در گذشته میزات تصادفات جاده ای در کشور و استان بالا بوده ولی در ۱۰ سال اخیر با اقدامات هدفمند و استفاده از سیستم های هوشمند آمار تصادفات جاده ای کاهش پیدا کرده است.