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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۱۵

رئیس پلیس راهور استان بوشهر:

خانواده‌ها نقش بسزایی در ارتقاء فرهنگ ترافیکی دارند

خانواده‌ها نقش بسزایی در ارتقاء فرهنگ ترافیکی دارند

دشتی- رئیس پلیس راهور استان بوشهر با بیان اینکه خانواده ها نقش بسزایی در ارتقاء فرهنگ ترافیکی در سطح استان دارند، بر ضرروت مشارکت مردم در ارتقای فرهنگ ترافیک تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت الله کشکولی بعد از ظهر سه‌شنبه در همایش تجلیل از موتورسوران قانون‌مند شهرستان دشتی اظهار داشت: تصادفات حوادث ترافیکی یکی از سه عوامل مرگ و میر در کشور ما است.

وی با بیان اینکه یکی از موثرترین ابزار سوانح جاده‌ای آموزش همگانی است، افزود: رمز موفقیت نیروی انتظامی استفاده از تمام ظرفیت موجود است.

کشکولی بر ضرورت مشارکت مردم در ارتقاء فرهنگ ترافیک در استان بوشهر تاکید کرد و یاد آور شد: خانواده ها نقش بسزایی در ارتقاء فرهنگ ترافیکی در سطح استان دارند.

وی با اشاره به اینکه عامل انسانی نقش بسزایی در تصادفات دارد، خاطر نشان کرد: در شهرستان دشتی دوازده هزارو۵۰۰ موتور شماره گذاری شده ولی متاسفانه به خوبی از تجهیزات موتور سیکلت استفاده نمی شود.

کشکولی گفت: یکی از راههای پیشگیری ارتقاء سطح آگاهی رانندگان و همسو کردن مردم نسبت به مقررات راهنمایی و رانندگی و استفاده از کلاه ایمنی است.

وی تصریح کرد: ۶۷ درصد از کسانی که از کلاه ایمنی استفاده می کنند از ضربه وارد به مغز آنها جلوگیری شده است.

کشکولی بیان کرد: در گذشته میزات تصادفات جاده ای در کشور و استان بالا بوده ولی در ۱۰ سال اخیر با اقدامات هدفمند و استفاده از سیستم های هوشمند آمار تصادفات جاده ای کاهش پیدا کرده است.

کد مطلب 4110285

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