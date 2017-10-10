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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۸

فرمانده انتظامی پلدختر خبر داد:

دستگیری صیاد متخلف ماهی توسط مأموران انتظامی پلدختر

دستگیری صیاد متخلف ماهی توسط مأموران انتظامی پلدختر

پلدختر- فرمانده انتظامی پلدختر از دستگیری صیاد متخلف ماهی توسط مأموران انتظامی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ صفر عبدالوند روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران انتظامی پاسگاه «چمشک» از توابع شهرستان پلدختر موفق به دستگیری یک صیاد متخلف ماهی شدند.

وی افزود: ماموران انتظامی پلدختر با یک اقدام از یک دستگاه خودرو پاژیرو تعداد ۳۳۷ قطعه انواع صید غیر مجاز ماهی، سه رشته تور ماهیگیری، یک کیلوگرم مواد منفجره، یک دستگاه مینیاتور برای انفجار و دو قطعه لاشه جوجه تیغی کشف کردند.

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر شد که با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 4110289

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