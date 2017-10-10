شرکت بیش از هزار ناشر داخلی و۱۰۰ناشر خارجی درنمایشگاه کتاب تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور عصر امروز سه شنبه در نشست خبری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز با بیان اینکه این نمایشگاه مهم ترین رویداد فرهنگی منطقه و دومین نمایشگاه کتاب کشور بعد از تهران به مطالبه جدی مردمی و نخبگان تبدیل شده است.

وی همچنین در ادامه فرهنگ را شالوده و اساس توسعه دانست و افزود: اگر توسعه فرهنگی اتفاق نیفتد در سایر ابعاد توسعه با مشکل مواجه خواهیم بود، چرا که فرهنگ عنصر هویتی ما ایرانی ها به شمار می رود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه در جریان توسعه انتظار داریم آگاهی های عمومی گسترش یابد و آحاد مردم از دورترین نقاط کشور به نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز دسترسی داشته باشند و همچنین تعاملات و تبادلات بین فرهنگها صورت بگیرد و تولید کالاهای فرهنگی و مصرف آن در کشور گسترش پیدا کند.

محمدپور یکی از اهداف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی را جایگزین محصولات فرهنگی در سبد خانواده ها است، افزود: امروز کتاب در جریان توسعه عنصر مهم تلقی می شود و مهم ترین شاخصه فرهنگی مطالعه کتاب است.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه در کشور و استان شاخص مطالعه مطلوب نیست، تشریح کرد: باید سرانه مطالعه را در جامعه به حد شاخص برسانیم، چرا که کتاب حیات فرهنگی ما به شمار می رود و و متضمن مشارکت آگاهانه مردم در تعالی و پیشرفت کشور و استانمان است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه کتاب تقویت کننده هویت اجتماعی، هویت ملی و عامل جلوگیری گسست فرهنگی است، اظهار کرد: مطالعه کتاب و آگاهی عموم به گسترش نشاط اجتماعی و شکل گیری و تقویت جامعه کمک می کند.

محمدپور با بیان اینکه جامعه فرهیخته کتاب را به عنوان کالای فرهنگی پذیرفته و در ۱۴ دوره گذشته نمایشگاه بین المللی کتاب مورد استقبال آنها قرار گرفته است، افزود: بازدید مردم از نمایشگاه بین المللی تبریز به هشتصد هزار نفر رسیده و میزان فروش کتاب نیز افزایش یافته و در سال گذشته ۱۴۵ میلیارد ریال فروش داشته است.

وی همچنین در ادامه افزایش فروش آمار کتاب در جامعه را باعث افزایش استقبال ناشران کشور دانست و گفت: برگزاری این نمایشگاه به لحاظ اقتصادی توجیه دارد و هدف از برگزاری نمایشگاه در همین راستا است و در جهت توسعه فرهنگی باید رویدادهای فرهنگی و اتفاقات را مورد توجه قرار دهیم، زیرا نمایشگاه کتاب یکی از برجسته ترین رویدادهای فرهنگی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به مهم ترین اهداف برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز، گفت: مهم ترین هدف از برگزاری این نمایشگاه افزایش سطح مطالعه و کتابخوانی در جامعه است.

محمدپورافزود: ایجاد و تسهیل دسترسی، فضای رقابتی، تعامل سازنده ناشران با رویکرد و نگرش همدیگر، آشنا شدن با تبادل اندیشه و تجربه یکدیگر از اهداف مهم نمایشگاه بین المللی تبریز به شمار می رود.

وی توجه آحاد عمومی و مدیران و همچنین دانشگاهی ها به مطالعه دانست، گفت: در سالهای گذشته بازدیدکنندگان عمدتا به صورت موردی از کشورهای همجوار شرکت کرده اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به علت تاخیر برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب، اظهار داشت: زمان برگزاری این نمایشگاه امسال با تاخیر مواجه شد و علت این امر درخواست به حق کتافروشی های استان بود و زمان برگزاری این نمایشگاه از دوم تا هفتم آبان ماه در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار و علاقه مندان از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۰ شب می توانند از نمایشگاه کتاب و مطبوعات و بخش های مختلف آن بازدید کنند.

محمدپور همچنین در ادامه با اشاره به وسعت نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز، بیان کرد: این نمایشگاه در ۲۲ هزار متر مربع به صورت سرپوشیده خواهد بود و نمایشگاه مذکور یکی از نمایشگاه های برجسته استان به شمار می رود.

وی از شرکت بیش از یک هزار ناشر و یکصد ناشر خارجی در نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز خبر داد و افزود: طبق توصیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایشگاه کتاب امسال که در آستانه تبریز ۲۰۱۸ قرار دارد از ناشران کشورهای خارجی از جمله ترکیه، عراق، لبنان، جمهوری آذربایجان و روسیه برای حضور در این نمایشگاه دعوت کردیم و رایزنی های مورد نیاز در این خصوص انجام شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه مطبوعات استان امسال به عهده خانه مطبوعات استان است و امیدواریم فعالان مطبوعات و رسانه های استان در سطح وسیعی از این نمایشگاه را به خود اختصاص دهند و مردم را با مشقت کار خود آشنا کرده و با حضور گسترده و فعال خود توانمندی های مطبوعاتی استان را در مجموعه خود به جامعه نشان دهند.

محمدپور از ثبت نام ناشران برای حضور در نمایشگاه مطبوعات خبر داد و گفت: ثبت نام ناشران برای حضور در این نمایشگاه از دوازدهم مهر ماه شروع شده و زمان ثبت نام تا ۲۳ مهر ماه تمدید شده است.

وی از افزایش اعتبار خرید ن کتاب توسط درنمایشگاه بین المللی کتاب تبریز خبر داد و افزود: خریداران با استفاده از ۲۰ درصد حمایت ارشاد اسلامی و ۱۰ درصد تخفیف نمایشگاهی ناشران می توانند نسبت به خرید کتابهای مورد نظر خود اقدام کنند و اعتبار این حمایت ها امسال از ۱۰ میلیارد ریال به ۱۲ میلیارد ریال افزایش یافته است.