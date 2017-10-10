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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۹

مهلت دوباره مرکز جذب به متقاضیان جذب هیات علمی فراخوان شهریور۹۶

مهلت دوباره مرکز جذب به متقاضیان جذب هیات علمی فراخوان شهریور۹۶

مرکز جذب وزارت علوم اعلام کرد: متقاضیان جذب هیات علمی فراخوان شهریورماه ۹۶ که موفق به ثبت نام و انتخاب اولویت نشده اند، روز پنج شنبه ۲۰ مهرماه فرصت ثبت نام و تعیین اولویت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز جذب وزارت علوم اعلام کرد: متقاضیان جذب شهریورماه ۹۶ که موفق به ثبت نام و انتخاب اولویت نشده اند، از بامداد روز پنج شنبه مورخ ۲۰ مهرماه تا ساعت ۲۳:۵۹ پنج شنبه شب فرصت دارند نسبت به ثبت نام و تعیین اولویت در سامانه اقدام کنند.

لازم به ذکر است که این امکان مختص کسانی است که در بازه ثبت نام(بیست و پنجم شهریورماه لغایت نهم مهرماه) موفق به ثبت نام و تعیین اولویت نشده اند و متقاضیانی که در زمان ثبت نام تعیین اولویت کرده اند، امکان حذف، ویرایش و یا اضافه کردن اولویت جدید را ندارند.

کد مطلب 4110291
زهرا سیفی

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