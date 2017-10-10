گذراندن ۶۵درصد عمر افراد در محیط کار/ایجاد مراکز سلامت روان محلی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میرمحمد صادقی در نشست سلامت روان افزود: ۶۵ درصد از عمر مفید افراد در محیط کار سپری می‌شود و بر همین اساس سازمان بین المللی کار اعلام کرده که استرس شغلی بین ۱ تا ۳.۵ درصد تولید ناخالص ملی را هدر می دهد.

وی گفت: همچنین ۵۰ تا ۶۰ درصد کل روزهای کاری از دست رفته با استرس شغلی مرتبط است.

معاون دفتر مشاوره و امور روانشناسی سازمان بهزیستی از همکاری بهزیستی با کارفرمایان خبر داد و افزود: به همه کارفرمایان اعلام می کنیم که حاضر هستیم برای تمامی محیط های کاری اقدامات لازم را در جهت تاسیس مراکز سلامت روان محلی انجام دهیم و تیم مشاور را در آنجا مستقر کنیم.

میرمحمد صادقی تاکید کرد: در سازمانها و مراکز صنعتی بزرگتر نیز در صورت اعلام نیاز مراکز مشاوره در خود مرکز ایجاد خواهد شد همچنین می توانیم مراکز مشاوره خصوصی را نیز با مراکز صنعتی مرتبط کنیم تا کارمندان و کارگران شاغل در این مراکز از خدمات مشاوره برخوردار شوند.

وی به فعالیت خط تلفن ۱۴۸۰ نیز اشاره کرد و گفت: کارگران می توانند با تماس با این شماره مشکلات کاری خود را مطرح و خدمات روانشناسی بگیرند.

وی نبود بیمه مشاوره را به ضرر افراد جامعه دانست و تصریح کرد: در صورتی که این بیمه به تصویب برسد می توان بخش زیادی از مشکلات را جامعه شاغلین و خانواده را برطرف کرد.

به گفته وی سازمان بهزیستی به خانواده های نیازمندی که خدمات مشاوره دریافت می کنند یارانه مشاوره پرداخت می کند.

میرمحمدصادقی اعلام آمادگی کرد که بهزیستی حاضر است در حوزه سلامت روان با مراکز کاری و محیط های صنعتی و تولیدی همکاری کند.

معاون دفتر مشاوره بهزیستی به مشکلات ارتباطات انسانی در کشور اشاره و تاکید کرد: عمده مراجعات ما در مراکز مشاوره ارتباطات انسانی است که در این حوزه بیشترین مشکل را داریم و روابط کارگری نیز زیرمجموع آن خواهد بود. بنابراین بیشترین استرس عمومی در جامعه ایران ناشی از ارتباطات انسانی است.