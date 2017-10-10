سطح کیفی آموزشی افزایش یابد/جایگاه آموزش و پرورش قابل قبول نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی در نشست شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان به ضرورت جذب خیرین مدرسه ساز در استان اشاره کرد و اظهار داشت: باید آموزش و پروش تلاش کند دامنه مشارکت خیرین مدرسه ساز در استان را افزایش دهد و یکی از راه‌های ارتقاء سطح زیر ساخت ها و فضاهای آموزشی استان استفاده از ظرفیت های مردمی است.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه دولت در تلاش است که اولویت هایی مانند حقوق و مزایا، یارانه، بودجه امنیتی و انتظامی که برای امنیت کشور ضروری است را تامین کند باید بتوان در استان با استفاده از ظرفیت ها و توان مردمی مسائل را برطرف ساخت.

استاندارهرمزگان وضعیت فعلی آموزش و پرورش طبق آمار ارائه شده را نگران کننده دانست و عنوان کرد: آمار ارائه شده در شورای آموزش و پرورش استان خوشایند نبوده و نگرانی هایی وجود دارد که باید با رایزنی با وزارتخانه مربوطه و استفاده از ظرفیت های مردمی و خیرین آنها را حل و مرتفع کرد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی واحدهای تولید و اقتصادی و نهادهای نظامی در پوشش بخشی از مشکلات حوزه آموزشی استان می تواند تا حدودی چاره ساز باشد.

همتی دلیل پایین بودن پذیرفته شدگان آزمون جذب نیروی آموزش و پرورش استان را معیوب بودن سیکل آموزشی در هرمزگان عنوان کرد و افزود: اینکه افراد بومی نمی‌توانند در آزمون جذب نیروی آموزش و پرورش پذیرفته شوند به دلیل ضعف آموزشی استان است و زمانی که افراد به درستی آموزش نبینند نتیجه آن عدم قبولی در آزمون‌ها خواهد شد.

وی اضافه کرد: عدم قبولی نیروهای ماندگار و بومی در آزمون‌های جذب نیروی آموزش و پرورش، موجب جذب نیروهای غیربومی و غیر ماندگار در استان می‌شود که آنها نیز پس از تجربه اندوزی چند ساله استان را ترک و این سیکل همین گونه باقی می‌ماند.

استاندارهرمزگان یکی از نیازهای آموزشی استان را افزایش سطح کیفی آموزشی دانست و بیان داشت: باید سطح کیفی آموزشی هرمزگان افزایش یابد زیرا حتی اگر آموزش خوب و مطلوب به دانش آموزان در چادر نیز صورت گیرد می‌تواند مثمر ثمر باشد.

همتی جایگاه نوزدهم را برای آموزش و پرورش هرمزگان نامطلوب دانست و گفت: جایگاه نوزدهم برای استانی مانند هرمزگان که دارای ظرفیت ها و ثروت خدادادی است قابل قبول نیست و این مجموعه باید با تلاش و برنامه‌ریزی تمام ظرفیت های خود را برای ارتقاء و رسیدن به 10 رتبه اول کشور به کار گیرد.

وی با بیان اینکه انتظاری که از تیم آموزش و پرورش استان دارم با سایر دستگاه ها متفاوت است، افزود: انتظار دارم که آموزش و پرورش استان با یک عزم جهادی بتواند وضعیت فعلی این مجموعه را ارتقاء بخشد.