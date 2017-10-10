هوشیاری عالمان دینی مانع از ایجاد شکاف بیان آنها ومردم شده است

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی امروز سه شنبه در همایش تجلیل از ۱۸ روحانی پیشکسوت شهرستان سقزکه درسالن دکتر محمد فاضلی دانشگاه آزاد اسلامی سقز برگزار شد، گفت: یکی از افتخارات انقلاب ایران این است که مبانی آن بر اساس اسلام است.

وی عنوان کرد: دشمنان دین به دلیل هوشیاری عالمان دینی، هیچ وقت موفق به ایجاد شکاف بین مردم وروحانیون نشدند.

وی با اشاره به اینکه یکی از ماموریت های روحانیان، گسترش فرهنگ اقامه نماز در جامعه است، بیان کرد: تحصیل، مسلط شدن بر نفس و تبلیغ دینی سه ویژگی روحانیان است که این قشر در کشورما همواره این خصلت ها راداشته ودارند.

نماینده ولی فقیه دراستان کردستان اظهارداشت: تلاش برای گسترش فعالیت های دینی از طریق ساخت و تجهیز کتابخانه، تقویت پایگاه اطلاع رسانی دینی شافعی نیوز و جذب رشته کارشناسی ارشد فقه و حقوق شافعی از برنامه های مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور است.

فرماندار سقز هم در این مراسم با اشاره به اینکه روحانیان همواره در راستای رفع مشکلات، مدیریت شهرستان را راهنمایی، حمایت و کمک کرده اند، گفت: دشمنان با فتنه گری از طریق برجسته کردن و دامن زدن به اختلاف های مذهبی در صدد تفرقه افکنی بین مسلمان هستند.

علی اکبر ورمقانی در بخش دیگری از سخنانش ساخت بیمارستان جدید سقز رااز مطالبه های اصلی مردم خواند و اظهارداشت: این بیمارستان دارای پیشرفت فیزیکی مناسب است.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۵ درصد از اعتبارات شهرستان سقز در سال جاری به روستاها اختصاص یافته است، عنوان کرد: گازرسانی به روستاها به جد پیگیری می شود.