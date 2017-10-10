شکاف توسعه ای استانهای زاگرنشین با تهران جبران شود

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت ظهر سه شنبه در ششمین نشست هم اندیشی بهره برداری شرکتهای توزیع نیروی برق غرب و شمالغرب کشور در ارومیه به وجود شکاف توسعه ای میان استان های زاگرس نشین با مرکزیت کشور مثل تهران و اصفهان هم اشاره کرد و افزود: استان های زاگرس نشین مثل آذربایجان غربی در گذشته به علت درگیر بودن مستقیم در جنگ تحمیلی و درگیر بودن با گروهک های ضد انقلاب، بسیاری از فرصت های توسعه را از دست داده اند که لازم است امروز برای جبران این عقب ماندگی ها، توجه کافی از سوی مسئولین ملی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه زاگرس نشین ها مصرف کننده آب هستند، ادامه داد: شغل مردم این استان کشاورزی بوده و در بخش کشاورزی نیز عموما سنتی عمل شده و استفاده از فن آوری نوین عملا در این بخش به فراموشی سپرده شده است، لذا انتقال انرژی به مناطقی که استعداد توسعه را دارند یکی از وظایف حاکمیتی است.

سعادت همچنین بر ضرورت انتقال انرژی به روستاها و مناطق مستعد توسعه تاکید کرد و افزود: انرژی از عوامل اصلی توسعه در هر کشوری محسوب می شود و هر کشوری که خواستار توسعه و پیشرفت است باید به بحث انرژی انرژی و توسعه زیرساخت های این حوزه بها بدهد.

وزیر نیرو باید هرچه زودتر معرفی شود

وی با اشاره به چالش های صنعت برق کشور، اظهار داشت: با توجه به مشکلات آب و هوایی و ریزگردهایی که هم اکنون با آن درگیر هستیم و از سوی دیگر حوادث سیل و یخبندان و خشک شدن دریاچه ارومیه، سیستم توزیع برق با مشکلات متعددی مواجه است لذا باید در راستای کاهش مشکلات گام های اساسی برداشته شود.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: روستاهای زیادی در استان خالی از سکنه شده و برای ایجاد سرمایه گذاری شاهد عدم وجود برق در این مناطق هستیم که این امر که مرزی است.

سعادت گفت: اگر در مرزها جمعیت تثبیت شوند، امنیت ملی نیز تامین می شود چرا که آذربایجان غربی گرفتاری های زیادی در ادوار گذشته داشته که تمام این موارد سبب عقب ماندگی استان شده که باید دستگاه های اجرایی دست در دست هم داده و برای رفع مشکلات موجود گام بردارند.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه جنگ آب در بین کشورها جدی است، متاسف هستیم وزارت محوری ایران بدون وزیر مانده است و متولیان این حوزه باید بتوانند متولی قدرتمندی را برای پست وزارت معرفی کنند.

استاندار آذربایجان غربی افزود: در تولید انرژی مشکلی وجود ندارد ولی در کنار تولید، لازم است در بحث توزیع و انتقال این انرژی های تولیدی مثل برق به بخش های تولیدی و صنعتی اقدامات لازم نیز صورت گیرد .

برخی مناطق مرزی و دورافتاده آذربایجان غربی به دلیل عدم برق رسانی شاهد فرار سرمایه گذاران هستیم

سعادت گفت: اگر سرمایه گذاری و اقدامات زیرساختی لازم در حوزه انتقال انرژی به روستاها و مناطق مرزی مستعد توسعه صورت نگیرد، شاهد مهاجرت مردم این مناطق به دیگر شهرها و بروز مشکلات حاشیه نشینی و گسترش آسیب های اجتماعی خواهیم بود.

وی ادامه داد: استان آذربایجان غربی در راه صیانت از انقلاب اسلامی و پاسداری از امنیت پایدار، ۱۲ هزار شهید از اقوام و ادیان مختلف را تقدیم این راه نموده است و این مردم امروز نیز در کنار یکدیگر آماده جانفشانی در راه حراست از کیان انقلاب اسلامی و حفظ امنیت پایدار هستند.

استاندار آذربایجان غربی یاد آور شد: در حال حاضر یک هزار و ۲۰۰ مگاوات تولید برق در استان آذربایجان غربی داریم که بخشی از آن مصرف و بقیه در شبکه باقی می ماند و این امر بیانگر این است که از نظر توسعه، مقدار انرژی تولید را مصرف نمی کنیم و حوزه صنعت و اشتغال استان مطلوب نیست که این موضوع در استانهای زاگرس نشین ایجاد مشکل می کند.

استاندار آذربایجان غربی از انتقال و توزیع برق در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی انتقاد کرد و اظهار داشت: در استان آذربایجان غربی در برخی مناطق مرزی و دورافتاده به دلیل عدم برق رسانی شاهد فرار سرمایه گذاران هستیم.

سعادت افزود: اگر به نقاطی که استعدادهای خوبی از نظر آمایش سرزمینی دارند انرژی منتقل کنیم امکان توسعه و پیشرفت فراهم می شود و این در حالی است که مشکلات بی آبی را در کشور شاهد هستیم و باید به سمت کاهش مصرف آب حرکت کنیم که برای صرفه جویی در این زمینه باید راندمان کارهای آبی را بالا برده و تغییر در رژیم اشتغال ایجاد کنیم.