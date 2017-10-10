دانشجوی کرمانی در مسابقات معماری آمریکا خوش درخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، نیما مصطفایی، با ارائه طرحی در مسابقه بین المللی جایزه معماری آمریکا AAP توانست به عنوان یکی از معماران برتر در دنیا معرفی شود.

نیما مصطفایی، عضو سازمان مهندسی استرالیا و یکی از نوابغ معماری ایران است که توانسته با راهبری تیم مجرب خود جایزه معماری آمریکا در سال ۲۰۱۷ را به طرح خود اختصاص دهد. جایزه معماری آمریکا هر ساله در رشته های معماری، طراحی داخلی و معماری منظر با هدف پیشبرد درک و فهم روند معماری در سراسر جهان برگزار می شود.

شایستگی طرح های آثار ارائه شده توسط هیئت داوران جایزه معماری آمریکا AAP بر اساس فرم ، عملکرد و نوآوری مورد ارزیابی قرار می گیرد.