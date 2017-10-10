کشف کالای قاچاق ۶۰ میلیارد ریالی در غرب استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن خانچرلی، بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:با تداوم برنامه ریزی پلیس در برخورد با قاچاق کالا،ماموران یگان امداد استان حین گشت زنی در اتوبان تهران- ساوه به یک دستگاه خودروی تریلی مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

خانچرلی افزود: ماموران در بازرسی از خودرو توقیفی ،تعداد یک هزار و ۵۵۹ کارتن سیگارخارجی قاچاق به ارزش ۶۰ میلیارد ریال کشف و راننده متخلف را دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف شد بیان داشت: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران در پایان با اشاره به اینکه قاچاق کالا پدیده ای است که از جهات گوناگون، حیات سالم اقتصادی و فرهنگی یک جامعه را تهدید می کند، تأکید کرد: پلیس با تمام توان و جدیت همواره آماده است با قاچاقیان و اخلال گران نظم و امنیت اقتصادی مقابله کند و توصیه ما به شهروندان و مردم عزیز این است که در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در این زمینه مسئله را با نیروهای پلیس در میان بگذارند تا همکاران در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به پیگیری اقدامات لازم را انجام دهند.