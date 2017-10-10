به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین درودی ظهر سه شنبه در جلسه مشترک ائمه جمعه و روسای آموزش و پرورش شهرستان های لرستان با اشاره به اینکه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ۴۵۰ صفحه است که ۶۰۰ نفر از اهل نظر و اندیشه در تالیف آن دخالت داشته اند، اظهار داشت: این سند ۱۲ بار ویرایش شده و بنابراین یک سند جامع و کامل است.

وی با بیان اینکه ۱۳۱ راهکار از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش احصاء شده که در ۹۰ مورد آن حوزه های علمیه باید مشارکت داشته باشند، تصریح کرد: در ۴۰ مورد از این راهکارها نیز اگر حوزه علمیه نباشد، ریل گذاری نمی شود.

معاون امور استان های ستاد همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه حوزه های علمیه و ائمه جمعه باید مبانی حوزه تربیت دینی در مدارس را تدوین کنند، افزود: تقاضا داریم ائمه جمعه در این رابطه حضور فعالانه و مشارکت جدی داشته باشند.

حجت الاسلام درودی ادامه داد: بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش زمانی می گوییم خروجی آموزش و پرورش خوب بوده که دانش آموز ۶ ساحت را داشته باشد؛ این ۶ مورد شامل ویژگی های عبادی و اخلاقی، علمی و فناوری، اقتصادی و حرفه ای، زیستی و بدنی، سیاسی و اجتماعی و زیبایی شناختی و هنری است.