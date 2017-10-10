دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی جایزه توسعه کیفیت آموزش عالی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، موسسه بین‌المللی اعتباربخشی بین المللی ASIC به مناسبت یک دهه فعالیت خود اقدام به برگزاری کنفرانس بین المللی اعتباربخشی در شهر کوالالامپور مالزی کرد.

در این گردهمایی علاوه بر سخنرانی رئیس موسسه، مشاور ارشد و بازرس اصلی ASIC و پس از آن هر یک از اعضای اصلی این سازمان با موضوعات شاخص های جدید اعتباربخشی و تضمین کیفیت، بین المللی سازی، جذب دانشجوی بین المللی و نحوه کاربا کارگزاران و ارتقای آموزش عالی مطالب خود را ارائه کردند.

نماینده معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز با ارائه سخنرانی در این کنفرانس به بیان ظرفیت ها و پتانسیل های دانشگاه درعرصه های مختلف و همچینن عملکرد دانشگاه در کسب رتبه عالی اعتباربخشی ASIC پرداخت.

سطح جدید اعتباربخشی در آینده و همچنین تاثیر مثبت اعتباربخشی بین المللی ASIC در اتقاء جایگاه رتبه بین المللی از جمله نظام های معروف THE ,QS، موضوعات مورد بررسی در دومین روز کنفرانس بود.

در این گردهمایی که نمایندگان دانشگاه های مختلف دنیا حضور داشتند، ظرفیت های علمی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معرفی شد وضمن آن ارتباط موثری با دانشگاه های مختلف و علی الخصوص موسسات آموزشی شرق آسیا برقرار شد.

موسسه بین‌المللی ASIC طی ۱۰ سال فعالیت خود بیش از ۹۰۰ موسسه در۵۰ کشور را اعتباربخشی کرده است و برای نخستین بار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پس از ارزیابی‌های جامع این موسسه در اردیبهشت ماه سال ۹۶ موفق به دریافت گواهی اعتباربخشی بین‌المللی با رتبه عالی (Premier) شد و این جایزه را در جریان این کنفرانس به نماینده معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعطا شد.