نرخ بیکاری تابستانه در مازندران به ۹.۵ درصد رسید

خ بیکاری مازندران در تابستان ۹۶ به گزارش خبرنگار مهر، احمد مظفری عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تک رقمی شدن نرخ بیکاری استان در تابستان سال جاری اظهار داشت: مرکز آمار ایران در جدیدترین نتایج آمارگیری نیروی کار کشور نرخ بیکاری مازندران در تابستان سال جاری را ۹.۵ درصد اعلام کرد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران اظهار داشت: نرخ بیکاری مازندران در تابستان سال گذشته ۱۰.۸ درصد بوده که بر اساس نتایج مرکز آمار ایران این عدد در تابستان ۹۶ با ۱.۳ درصد کاهش به ۹.۵ درصد رسیده است.

وی افزود: این درحالی است که نرخ مشارکت اقتصادی مازندران در تابستان سال جاری۴۱.۷ درصد بوده و در این بخش نیز شاهد افزایش نرخ مشارکت اقتصادی هستیم.

دبیر شورای اطلاع رسانی مازندران تاکید کرد : بر این اساس استان مازندران جزو استان برتر کشور در حوزه کاهش بیکاری است که دارای نرخ بیکاری تک رقمی در تابستان ۹۶ است.

مظفری میانگین نرخ بیکاری کشور در تابستان ۹۶ را ۱۱.۷ و میانگین نرخ مشارکت اقتصادی کشور را ۴۱ درصد اعلام کرد و گفت: با عنایت به اجرای طرح کارورزی و تداوم ارائه تسهیلات بسته رونق تولید و پیگیری تفاهم نامه های طرح تکاپو همچنان شاهد کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال در استان مازندران باشیم.