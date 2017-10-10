به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رجب طیب اردوغان رئیس‌ جمهور ترکیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: اگر سفیر آمریکا درباره توقف صدور روادید تصمیم گرفته است، باید منصبش را ترک کند.

رئیس‌ جمهور ترکیه ادامه داد: ما سفیر آمریکا را به عنوان نماینده این کشور در ترکیه به رسمیت نمی‌ شناسیم.

وی در ادامه با مقصر دانستن آمریکا در آغاز تنش های دیپلماتیک جدید پس از توقف صدور روادید غیرمهاجرتی برای اتباع ترکیه از نفوذ برخی «عوامل» به کنسولگری این کشور در ترکیه انتقاد کرد.

تنش های دیپلماتیک اخیر میان آنکارا و واشنگتن از آنجا آغاز شد که روز گذشته آمریکا صدور روادید برای غیرمهاجرها درسفارتخانه و کنسولگری های این کشور در ترکیه را متوقف کرد.

ترکیه نیز در حرکتی تلافی جویانه به اقدامی مشابه دست زد.

از سوی دیگر دادستانی ترکیه نیز دیروز حکم بازداشت یکی دیگر از کارکنان کنسولگری آمریکا در استانبول را به ظن اتهام به جنبش «فتو» صادر کرد. مجموعه تحولات مذکور باعث شد تا تنش های دیپلماتیک میان دو کشور ترکیه و آمریکا تشدید شود.