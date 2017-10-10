جدیدترین موضع گیری اماراتی ها ضد قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات اعلام کرد: بازنگری قطر در سیاست هایش در حمایت از افراط گرایی به عنوان کشور میزبان (جام جهانی فوتبال۲۰۲۲) مهم است زیرا میزبانی( جام جهانی) با حمایت از افراط گرایی و تروریسم همخوانی ندارد.

وی افزود: اگر این بازنگری به خاطر همسایگان مهم نیست پایبندی بین المللی ضروری است.

شایان ذکر است که تنش میان قطر و چهار کشور عربی مصر، امارات، بحرین و عربستان از مدتی قبل شروع و تشدید شده است. میانجی گری های کویت تاکنون در این زمینه کارساز نبوده است.