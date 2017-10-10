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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۴۹

جدیدترین موضع گیری اماراتی ها ضد قطر

جدیدترین موضع گیری اماراتی ها ضد قطر

وزیر مشاور در امور خارجه امارات به موضع گیری ضد قطر پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات اعلام کرد: بازنگری قطر در سیاست هایش در حمایت از افراط گرایی به عنوان کشور میزبان (جام جهانی فوتبال۲۰۲۲) مهم است زیرا میزبانی( جام جهانی) با حمایت از افراط گرایی و تروریسم همخوانی ندارد.

وی افزود: اگر این بازنگری به خاطر همسایگان مهم نیست پایبندی بین المللی ضروری است.

شایان ذکر است که تنش میان قطر و چهار کشور عربی مصر، امارات، بحرین و عربستان از مدتی قبل شروع و تشدید شده است. میانجی گری های کویت تاکنون در این زمینه کارساز نبوده است.

کد مطلب 4110338

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