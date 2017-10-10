آبان ماه زمان مراجعه برندگان بازنشسته به نمایندگی های ایران خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود طهماسبی، اظهار داشت: بازنشستگان کشوری برنده قرعه کشی خرید خودروی قسطی که روز گذشته مشخص شدند، می توانند در آبان ماه امسال به نمایندگی های مجاز ایران خودرو که برای این عزیزان تعیین می شود، مراجعه و نسبت به طی مراحل خرید خودروی قسطی خود اقدام کنند.

طهماسبی تاکید کرد: بازنشستگان کشوری تنها از طریق سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.ir از آخرین خبرها و خدمات این صندوق باخبر شوند.

وی افزود: اطلاعات تکمیلی درباره چگونگی خرید خودرو، شرایط و مراحل مختلف خرید برای هزار بازنشسته برنده قرعه کشی، از طریق سایت صندوق به زودی اطلاع رسانی می شود.

مراسم قرعه کشی مرحله اول خرید خودروی قسطی بازنشستگان کشوری دیروز (دوشنبه) برگزار و یک هزار بازنشسته کشوری متقاضی به قید قرعه مشخص شدند. همچنین قرار است تا سه ماه آینده، امکان خرید یک هزار دستگاه خودروی دیگر نیز برای بازنشستگان کشوری متقاضی فراهم شود.