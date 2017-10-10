کاهش۲۰درصدی حوادث جاده ای شرق استان تهران اثر طرح همیار پلیس است

به گزارش خبرنگار مهر، هم زمان با هفته نیروی انتظامی همایش همیاران پلیس با حضور ۱۰۰ نفر از همیاران پلیس در کانون هدایت شهرستان ورامین برگزار شد.

محمدرضا یوسفی، فرماندار ورامین، در این همایش طی سخنانی اظهار داشت: دانش آموزان به عنوان مهم ترین سفیران قانون در جامعه می توانند با دریافت مسائل مربوط به قانون از جمله قوانین راهنمایی و رانندگی و انتقال آن به خانواده ها، زمینه فرهنگ سازی و رعایت قانون را در جامعه فراهم کنند.

یوسفی در ادامه با تأکید بر لزوم فرهنگ سازی ترافیکی در جامعه گفت: کاهش تلفات جاده ای و حوادث رانندگی نشان از این مسئله مهم دارد که با فرهنگ سازی مناسب می توان از بروز بسیاری از حوادث پیشگیری کرد.

وی افزود : در طرح همیار پلیس راهنمایی و رانندگی، دانش آموزان به یاری پلیس راهور آمده و نقش فرهنگی خود را درکاهش تخلفات راهنمایی و رانندگی ایفا می کنند.

فرماندار ورامین بیان داشت: اجرای طرح همیار پلیس به عنوان یکی از راهکارهای عملی آموزش مقرارت راهنمایی و رانندگی به کودکان با همکاری پلیس راهور و مدیران مدارس و دانش آموزان به اجرا درآمده و توانسته اثرگذاری بسیار مناسبی در کاهش حوادث جاده ای بر جای بگذارد.

عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران نیز در این مراسم طی سخنانی گفت: یکی از اثرات اجرای طرح همیار پلیس، کاهش ۲۰ درصدی تلفات حوادث جاده ای در شرق استان تهران است و همکاری بخش های مختلف به ویژه خانواده ها و مدارس نقش بسیار مهمی در کاهش تلفات و حوادث جاده ای دارد.

وی بیان کرد: تجربه اجرای طرح همیار پلیس، موفقیت های بسیاری را به همراه داشته و ثابت می کند حضور مردم در مأموریت های پلیس می تواند تحقق اهداف از پیش طراحی شده را میسر کند.