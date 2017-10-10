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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۰۰

از سوی سازمان هواپیمایی کشوری؛

اسامی دفاتر مجاز فروش بلیت پروازهای اربعین اعلام شد

اسامی دفاتر مجاز فروش بلیت پروازهای اربعین اعلام شد

سازمان هواپیمایی کشوری، اسامی دفاتر خدمات مسافرت هوایی مجاز به فروش بلیت پروازهای اربعین حسینی را اعلام کرد.

به گزارش مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفرزاده اظهارداشت: دفاتر خدمات مسافرت هوایی پیام توسعه صبا، تک ستاره، بهشاد گشت سفیران، سفیر آسمان ملل، کاریار، آدم و حوا، سورینت پرواز، نسیم بهشت امین، محراب گشت سبز، دنیای دیدنی، آسمان پرستاره، سفرهای کیش، راه تمدن پارسیان، گیتی رز و بعثت کیش، شمسا، مهد براق، نهرین پرواز (تهران)، شاد شرق، پیشگامان، رهبال آسمان، (مشهد)، پرستیژ تور (اصفهان)، پرشین پرواز کویر (یزد)، همگامان سفر قشم (شیراز)، دفاتر خدمات مسافرت هوایی مجاز به فروش بلیت پروازهای اربعین در مسیر نجف و بغداد به شمار می روند.

وی از مسافران خواست تا از خرید بلیت از مراکز غیر مجاز خودداری کنند و در صورت مشاهده فروش بلیت توسط سایت ها و مراکز غیر مجاز برخورد خواهد شد.

جعفرزاده با بیان اینکه نرخ بلیت تهران- نجف- تهران، تهران- بغداد- تهران یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و مشهد- نجف- مشهد، مشهد- بغداد- مشهد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و بلیت یکسره از مبدأ تهران ۵۰۰ هزار تومان و یکسره مشهد به دو مقصد نجف و بغداد ۷۵۰ هزار تومان تعیین شده است گفت: هر گونه فروش بیرون از نرخ اعلام شده تخلف محسوب شده و در صورت ارسال شکایات از طریق سایت سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی www.cao.ir یقینا برخورد خواهد شد.

گفتنی است پروازهای اربعین حسینی از ۱۳ آبان آغاز و تا ۲۲ آبان ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4110346

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