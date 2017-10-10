بازرسی از نانوایی های چهارمحال و بختیاری افزایش یافت

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بازرسی از نانوایی های چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است، اظهار داشت: در سالجاری بیش از پنج هزار و۸۰۰ مورد بازرسی از نانوایی های استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

وی عنوان کرد: این بازرسی ها در راستای افزایش کیفیت نان و رعایت موارد بهداشتی و کم فروشی توسط بازرسان این سازمان انجام شده است.

۱۷۶ پرونده تخلف نانواین در چهارمحال و بختیاری تشکیل شد

وی ادامه داد: حدود ۱۷۶ پرونده تخلف در این بازرسی ها تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: پرونده تخلف نانوایان تشکیل شده است و پرونده تخلف آنها به ارزش ۱۴۰ میلیون ریال است.

امامی ادامه داد: افزایش کیفیت نان از مهمترین اهداف در این استان است.

وی با اشاره به اینکه برگزاری دوره ها آموزشی برای نانوایان در این استان برگزار شده است، ادامه داد: بالا رفتن کیفیت نان و زمان ماندگاری آن نقش مهمی در حفظ سلامتی مردم و جلوگیری از هدر رفتن آرد تولیدی در سطح کشور دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری در ادامه عنوان کرد: به صورت ویژه نانوایی های سطح استان مورد بازرسی قرار می گیرند و با متخلفان برخوردی جدی می شود.