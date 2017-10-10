جزئیات پروژه عمرانی-ترافیکی تقاطع بزرگراه شهید لشگری-ایران خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیخانی عضو و رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش در اولین بازدید اعضای شورای پنجم از این منطقه گفت: منطقه ۲۱ یکی از پهناورترین مناطق ۲۲گانه شهر تهران بوده و دارای موقعیت متفاوتی است که شبکه بزرگراهی و مواصلاتی گسترده ای را در خود جای داده است، درواقع سه شریان اصلی ورودی به پایتخت شامل بزرگراه های شهید لشگری، فتح، شهید فهمیده و بخشی از بزرگراه آزادگان در محدوده این منطقه واقع شده و همین امر لزوم توجه به مباحث ترافیکی و زیرساخت های عمرانی-ارتباطی را در این منطقه دوچندان می کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش در جریان این بازدید چندساعته بیان داشت: با بهره برداری از پروژه عمرانی-ترافیکی تقاطع بزرگراه شهید لشگری-بلوار ایران خودرو (دوگاز)، آخرین گره ترافیکی ورودی غربی پایتخت برطرف خواهد شد و شهروندان، مسافرین و جمعیت شناور این محدوده با سهولت و آسایش بیشتری به سفرهای درون و برون شهری می پردازند.

رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش تصریح کرد: با توجه به اینکه منطقه ۲۱ در مسیر محور ارتباطی نه استان غربی، شمالی و شمال غربی است، نیاز به شبکه های بزرگراهی ایمن به منظور کاهش بار ترافیکی و آلودگی در آن الزامی است و طراحی و پروژه های شاخص مواصلاتی این منطقه نیز به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار بوده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

علیخانی با اشاره به فرارسیدن فصول بارندگی در کشور گفت: آبگرفتگی معابر بر اثر مشکلات فنی و عمرانی از جمله معضلاتی است که همواره در زمان بارش نزولات آسمانی شهروندان محترم در برخی معابر شهر تهران با آن مواجه هستند، مسئولین منطقه۲۱ نیز با عنایت به وجود سه حوزه آبریز رودخانه های کن، قوری چای و وردآورد در محدوده استحفاظی این منطقه؛ می بایست توجه اساسی در مبحث هدایت آب های سطحی و روان آب های ناشی از بارش نزولات جوی را به وسیله احداث کانال های هدایت، قنوات، مسیل ها و انهار مدنظر داشته باشند.