بانک مرکزی با آینده کشاورزان بازی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جوادی عصر سه شنبه در جلسه ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی هرمزگان در مورد بخشودگی معوقات بانکی کشاورزان بیان داشت: مصوبه بخشودگی بدهی معوقه کشاورزان به خوبی در بانکها اجرا نمی شود. متاسفانه بانک ها با این مصوبه بازی های زیادی شده است.

جوادی عنوان کرد: کشاورزان پرونده های متعددی در سیستم بانکی دارد. بانک مرکزی با سرانجام و آینده کشاورزان بازی می کند و هر ماه شاهد پیدایش آئین نامه های جدید در سیستم بانکی هستیم.

وی افزود: فکر نمی کنم قانون تغییر کند اما آئین نامه ها قانون شکنی می کنند. قانون و آئین نامه های ابلاغی بانک مرکزی به بانک ها بازخوانی شود.

دبیر اجرایی خانه کشاورز هرمزگان با بیان اینکه در بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی جای محصولات کشاورزی و تعاونی های مرزنشینان خالی است، بیان داشت: در حوزه کشاورزی دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن تولید انواع محصولات کشاورزی داریم، چرا در بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی نامی از کشاورزان برده نشده است.

وی تصریح کرد: جای تعاونی های مرزنشینان در این بسته حمایتی خالی است و این تعاونی ها را تعطیلی می دانم و فقط فروش ال سی و مجوز دارند و هیچگونه صادراتی ندارند.