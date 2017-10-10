۲۸۰۰نفر عضو خانه کشاورز چهارمحال و بختیاری هستند

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دو هزار و ۸۰۰ نفر عضو خانه کشاورز چهارمحال و بختیاری هستند، اظهار داشت: پیگیری و حل مشکلات کشاورزان از مهمترین وظایف خانه کشاورز است.

وی عنوان کرد: خانه کشاورزی نقش مهمی در انتقال مشکلات کشاورزان به مسئولان دارد.

رئیس جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه هم اکنون بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری یکی از مهمترین ظرفیت های اشتغالزا در استان چهارمحال و بختیاری است، تاکید کرد: توسعه بخش کشاورزی نیازمند ورود سرمایه گذار است.

کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گرفته است

وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد، ادامه داد: هم اکنون این استان یکی از استان های برتر در حوزه باغبانی و کشاورزی است.

وی تاکید کرد: باید موانع سد راه سرمایه گذاری در این استان برداشته شود.

رئیس جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: توسعه کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: شرایط اقلیمی این استان زمینه توسعه کشت گیاهان دارویی را در این استان فراهم کرده است.