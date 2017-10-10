کاخ سفید در بیانیه ای متناقض خواستار اقدام جهانی علیه حزب الله شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کاخ سفید، کاخ سفید، در بیانیه ای ضمن تروریستی خواندن حزب الله لبنان، مدعی شد: اکنون زمان بسیج کردن پاسخ جهانی به حزب الله لبنان است. حزب الله، که در اصل به عنوان یک گروه تحت حمایت ایران در لبنان تشکیل شده است، از زمان آغاز آن سی و پنج سال پیش، خاورمیانه و جهان را تهدید کرده است. حزب الله تهدیدی برای آمریکا و امنیت کشورهای در خاورمیانه و فراتر از آن است. زمان آن فرا رسیده است که کشورهای بیشتری در سرتاسر جهان به نشان دادن هویت این سازمان ، مقابله با شبکه ها و حامیان آن، و واکنش جهانی برای مقابله با تهدیدی که این سازمان علیه دنیا دارد، به آمریکا ملحق شوند.

در این بیانیه ضمن حمایت کامل از رژیم صهیونیستی ادعا شده است: حزب الله سربازان و غیرنظامیان را به قتل می رساند، موشک ها را بر سر علیه خانواده ها و کودکان اسرائیل می ریزد و حملات تروریستی را در سراسر جهان برنامه ریزی می کند. امروز، حزب‌الله و متحدان سیاسی آن، نصف کرسی‌های کابینه لبنان و تقریبا نیمی از کرسی‌های پارلمان ملی لبنان را در اختیار دارند.

این بیانیه تفاوتی بین شاخه نظامی و سیاسی حزب‌الله قائل نشده است و حزب‌الله را به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کرده و مدعی شده است: پوشش سیاسی حزب الله نمی تواند نیت واقعی آن را پنهان کند. همان مسئولان حزب الله که مسئولیت سیاسی دارند، نظارت بر برنامه ریزی های تروریستی را نیز انجام می دهند. به همین دلیل است که آمریکا تمام این گروه را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسد و دولت آمریکا به شدت زیرساخت های تروریسم و شبکه های پشتیبانی مالی آن را هدف قرار داده است.

در این بیانیه ادعا شده است: دولت آمریکا به تلاش برای منزوی کردن ایران به عنوان حامی حزب الله ادامه خواهد داد. آمریکا اقدامات بی ثبات کننده ایران را محکوم می‌کند.

گفتنی است که رسانه‌های آمریکایی هفته گذشته اعلام کردند که کاخ سفید، پس از انجام بررسی‌هایی با هدف تعیین سیاست های کلی آمریکا در موضوع ایران، به طرحی رسیده‌اند که در صورت موافقت رئیس‌جمهور آمریکا راهبرد آمریکا در قبال ایران در سال‌های آینده را مشخص خواهد کرد. در بخشی از این طرح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام خواهد شد. این تحرکات ضد حزب الله لبنان نیز در همین راستا رخ می دهد.

این در شرایطی است که آمریکا از تروریستها در سوریه حمایت قوی به عمل می آورد. شایان ذکر است که ژنرال علی العلی رئیس بخش عملیات های ارتش سوریه در حین به نمایش گذاشتن سلاح هایی که از تروریست های داعش مصادره شده اعلام کرد که ایالات متحده به معارضان مسلح سوری سلاح نمی دهد بلکه تروریست های داعش و جبهه النصره را تجهیز می کند.

وی تأکید کرد که ارتش سوریه مطلع شده که در فاصله زمانی ژوئن گذشته تا ۱۵ سپتامبر دست کم ۱۴۲۱ محموله سلاح و تجهیزات نظامی به این بهانه که این سلاح ها برای مقابله با تروریسم ارسال شده است به دست عناصر داعش و جبهه النصره رسیده است.

سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان اخیرا با اشاره به ارتباط محکم آمریکا و تروریستها در سوریه اعلام کرد:داعش فانی است و از بین می رود و طرفی که جنگ با داعش را به تعویق می اندازد و مانع تراشی می کند آمریکایی ها هستند. آمریکا خواهان پایان داعش در کوههای العین، راس بعلبک و القاع نبود و برای توقف جنگ به ارتش و دولت لبنان فشار وارد آوردند و تهدید کردند. مانع تراشی آمریکایی ها در خاتمه دادن به پایان کار داعش راه به جایی نمی برد و مانع جنگ ضد داعش نخواهد شد. آمریکا عجله ای برای پایان دادن به کار داعش ندارد؛ زیرا برای آنها آنچه مطلوب است نابودی ارتش ها و ملت ها و فرسایش همه است و این سیاست آمریکا در موضوع داعش است. نیروی هوایی آمریکا در برخی مناطق مانع پیشروی ارتش سوریه و متحدانش در مناطق تحت اشغال داعش می شود. ما در البادیه سوریه در اطراف شهر المیادین به پیش می رویم و آن پس گرفته خواهد شد. درباره رقم زدن سرنوشت جنگ در غرب الانبار در منطقه القائم عراق اصرار و عزم راسخ وجود دارد. آنچه در منطقه جریان دارد طرح آمریکایی-سعودی است و در عراق و لبنان شکست خورد و در سوریه در مسیر سرنوشت و خاتمه دادن است. حزب الله افتخار مشارکت در شکست طرح آمریکایی-سعودی را دارد و شهیدان مقاومت گواه آن هستند.