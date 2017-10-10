بیکاری کشاورزان درپی کاهش شدید منابع آبی برخی روستاهای بناب

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی عصر سه شنبه در جلسه تأمین معیشت بانوان و صندوق خرد زنان روستایی شهرستان بناب با اعلام این خبر افزود: دفتر تالاب های ایران با هدف ظرفیت سازی و ایجاد زمینه در بهره برداران حوزه دریاچه ارومیه و در راستای بکارگیری الگوهای معیشتی سازگار با محیط زیست با همکاری مؤسسه مأموریت برای محیط زیست روستایی و شهری بناب اقدام نموده که در نهایت کاهش فشار بر منابع آبی را شاهد خواهیم بود.

وی تصریح کرد: این دفتر برای استان آذربایجان شرقی سه طرح در نظر گرفته است که دو طرح آن در روستاهای زوارق و آخوند قشلاق بناب اجرا می شود.

فرماندار بناب سپس با اشاره به اینکه به علت کاهش شدید منابع آبی تعدادی از ساکنان روستاهای بناب نمی توانند به شغل کشاورزی ادامه دهند، بر ضرورت جایگزینی مشاغل کشاورزی با مشاغلی که نیاز به آب ندارند، تأکید کرد.

فرج اللهی خاطرنشان کرد: دفتر تالاب های ایران در سال جاری برای آموزش مشاغل جایگزین برنامه ریزی لازم را انجام می دهد که اگر بتوانیم حتی در هر یک از روستاها ۱۰ درصد مردم را وارد شغل جدید کنیم، به موفقیت لازم دست یافته ایم.

وی همچنین استفاده غیراصولی از منابع آبی در زمینه های شرب و کشاورزی را آفت جدی منطقه اعلام و اظهارکرد: در حالی که میانگین مصرف سرانه آب در کشور۱۵۰ مترمکعب در سال است، متأسفانه این مقدار در شهرستان بناب ۲۵۰ مترمکعب است.

فرماندار بناب یادآور شد: مردم باید به این باور برسند که تبعات خشک شدن دریاچه ارومیه در درجه اول متوجه ساکنان حوزه این دریاچه خواهد بود و در ادامه سایر استان ها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.