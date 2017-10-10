آغاز به کار دومین جشنواره هنر و خلاقیت تبیان

به گزارش خبرگزاری مهر، الناز فطیرخورانی؛ مدیر مرکز یادگیری موسسه تبیان گفت: مخاطبین این جشنواره دانش آموزان رده سنی ۶ تا ۱۲ سال (پیش دبستانی تا ششم دبستان) هستند و اهداف برگزاری آن کیفیت بخشیدن به فرایند آموزش هنر و پرورش خلاقیت با استفاده از تکنیک‌های هنر، خلاقیت و تولید آثار هنری خلاقانه و مطلوب، انتخاب راه‌های بهره‌گیری مناسب از توانایی‌های دانش آموزان برای تولید آثار خلاقانه، شناسایی استعدادهای بالقوه دانش آموزان و تقویت مهارت نقاشی و رنگ آمیزی، مهارت تاکردن و اریگامی، مهارت برش و حجم سازی، مهارت زیبانویسی دانش آموزان با هدف تولید آثا خلاقانه است.

وی افزود: موضوع دومین جشنواره ملی هنر و خلاقیت «سرزمین من» است و دانش آموزان مقطع دبستان می توانند آثار خود را در سه قالب طراحی و نقاشی، حجمی و کاردستی و زیبانویسی از ۱۶مهرماه سال ۹۶ همزمان با روز کودک تا پایان بهمن ماه سال ۹۶ از طریق سایت هنر و مدرسه به آدرس اینترنتی: honaremadreseh.com ارسال کنند.

گفتنی است، نخستین جشنواره ملی هنر و خلاقیت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، در اردیبهشت ماه سال ۹۶،در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد که از ۱۲۰۰ اثر راه یافته به مرحله پایانی، سی اثر برتر مورد تقدیر قرار گرفتند.