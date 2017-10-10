زندگینامه شهدادر کنگره ملی ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی چاپ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیام بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کمیته ایثارگران کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی گفت: زندگی نامه و وصیت نامه شهدا در قالب ویژه نامه و نشریه ای ۷۲ صفحه ای چاپ می شود.

وی با بیان اینکه جمع آوری، تهیه و آرشیو خاطرات و وصیت نامه شهدا به عنوان منبع و مرجع برای آیندگان از اهداف تهیه این ویژه نامه و نشریه است افزود: کنگره ۱۲ هزار شهید ۲۱ کمیته و ۵ اجلاسیه دارد که ایثارگران یکی از اجلاسیه های این کنگره است.

مشاور امور ایثارگران استاندار آذربایجان غربی در ارتباط با برگزاری برنامه‌های مربوط به کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی در سطح استان خاطرنشان کرد: در ارتباط با برگزاری مراسمات نباید معطوف به شهرستان خاصی شد.

پیام صبح ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: قدردان دلاور مردی‌های برادران نیروی انتظامی هستیم که با رشادت‌های خود امنیت و اقتدار را در این سرزمین به ارمغان آورده‌اند.

وی گفت: برگزاری کنگره ۱۲ هزار شهید استان وظیفه سنگینی است که بر عهده ما گذاشته‌شده و لازم است که حتماً در برگزاری آن نگاه ملی داشته باشیم چراکه مهمانانی از سراسر کشور در این مراسم حضور خواهند داشت.

پیام با بیان اینکه در همه جای دنیا به کشته‌شدگان جنگی بها می‌دهند افزود: در برگزاری این مراسمات بیت‌المال هزینه می‌شود و در این راستا وظیفه ما است که با انعکاس تلاش‌های ایثارگران فرهنگ ایثار و شهادت را در کشور تحکیم ببخشیم.

وی با تبیین عظمت و جایگاه ایثار و شهادت در محضر خداوند عنوان کرد: ایثارگران با خداوند معامله کرده‌اند چراکه هیچ‌کدام از این عزیزان نمی‌دانستند که کشور پیروز جنگ می‌شود و در آینده مورد تکریم قرار می‌گیرند.

مشاور امور ایثارگران آذربایجان غربی تصریح کرد: شیطنت‌های رزیم صهیونیستی در منطقه هوشیاری و آمادگی مردم را می‌طلبد و دراین‌بین وظیفه ما است که با برگزاری همایش‌هایی در این حوزه جایگاه ایثار و شهادت را در بین مردم زنده نگهداریم.

وی در ارتباط با برگزاری برنامه‌های مربوط به کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی در سطح استان خاطرنشان کرد: در ارتباط با برگزاری مراسمات نباید معطوف به شهرستان خاصی شد و سعی کرد تا با تجمیع برنامه‌ها دوباره‌کاری توسط دستگاه و ادارات مختلف ایجاد نشود.