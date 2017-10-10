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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۴۰

مدیرکل جهاد کشاورزی البرز:

راه‌اندازی شهرک گلخانه‌ای البرز نیازمند ۱۵ میلیارد تومان است

راه‌اندازی شهرک گلخانه‌ای البرز نیازمند ۱۵ میلیارد تومان است

کرج – مدیرکل جهاد کشاورزی استان البرز گفت: شهرک‌های گلخانه‌ای استان نیازمند ۱۵ میلیارد تومان اعتبار است که تاکنون تخصیص داده نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی در جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان البرز که عصر سه‌شنبه برگزار شد، اظهار کرد: ۹۸ میلیارد تومان اعتبار در سفر ریاست جمهوری به بخش کشاورزی استان اختصاص یافت که در سال گذشته اعتباری حدود ۲۴ میلیارد تومان برای آبیاری تحت‌فشار مصوب و حدود ۱۵ میلیارد تومان به این بخش تخصیص داده شد.

موسوی بابیان اینکه مساحتی بالغ‌بر ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی البرز از مجموع ۳ هزار و ۴۰۰ هکتار  مصوب شده در این سفر تحویل کشاورزان ‌شده است، گفت: زیرساخت‌ شهرک‌ گلخانه‌ای استان ۱۵ میلیارد تومان شده بود که اعتباری تخصیص داده نشده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی البرز گفت: اعتباری بالغ‌بر ۲۰ میلیارد تومان برای مقابله با ریزگردها مصوب شد که از این میزان حدود ۲ و نیم میلیارد تومان تخصیص داده‌شده است.

کد مطلب 4110389

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