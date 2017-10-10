به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی در جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان البرز که عصر سه‌شنبه برگزار شد، اظهار کرد: ۹۸ میلیارد تومان اعتبار در سفر ریاست جمهوری به بخش کشاورزی استان اختصاص یافت که در سال گذشته اعتباری حدود ۲۴ میلیارد تومان برای آبیاری تحت‌فشار مصوب و حدود ۱۵ میلیارد تومان به این بخش تخصیص داده شد.

موسوی بابیان اینکه مساحتی بالغ‌بر ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی البرز از مجموع ۳ هزار و ۴۰۰ هکتار مصوب شده در این سفر تحویل کشاورزان ‌شده است، گفت: زیرساخت‌ شهرک‌ گلخانه‌ای استان ۱۵ میلیارد تومان شده بود که اعتباری تخصیص داده نشده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی البرز گفت: اعتباری بالغ‌بر ۲۰ میلیارد تومان برای مقابله با ریزگردها مصوب شد که از این میزان حدود ۲ و نیم میلیارد تومان تخصیص داده‌شده است.