اولویت اصلی دولت در حل مشکلات صنایع احقاق حقوق کارگران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی روز سه شنبه در نشست کارگروه اشتغال استان مرکزی در اراک اظهار داشت: در رابطه با آن دسته از صنایع اراک که دچار مشکل شده اند و مقرر است تصمیمی جدیدی برای واگذاری آنها گرفته شود، مهمترین اولویت برای مسئولیت این شرکت ها، افرادی هستند که به دنبال راه اندازی تولید کارخانه و در برابر کارگران مسئولیت پذیر باشند.

استاندار مرکزی افزود: بخشی از مشکلات صنایع استان ناشی از نبود بازار تقاضا، تحریم و عوامل خارجی و بخش دیگر نیز ناشی از سوء مدیریت در این شرکت ها است.

زمانی قمی بیان کرد: برخی صنایع استان به دلیل عدم توان اجرای قراردادهای خود با مشکل مواجه شده اند که باید برای احیای این قراردادها اقدام شود تا تولید در این شرکت ها رمق بگیرد.

وی خاطرنشان ساخت: حل مشکلات برخی صنایع استان علاوه بر آن که در مواردی باید با تسریع همراه باشد، در زمینه هایی نیز نیازمند تصمیمات بلندمدت و اقداماتی است که قاعدتا زمان بر است و باید ضمن پیگیری، صبر پیشه کرد.

استاندار مرکزی ادامه داد: در راستی اقدامات کوتاه مدت، اخیرا ۲۷۰ میلیارد ریال از مطالبات معوق کارگران دو واحد صنعتی در اراک با اعطای تسهیلات پرداخت شده و پیگیری حل سایر مشکلات نیز در دستور کار قر ار دارد.

زمانی قمی تصریح کرد: برخی از صنایع استان که طی سال های گذشته در مورد آنها خصوصی سازی انجام گرفته نیز به دلایل متعدد و مختلف، امروز دچار مشکل شده اند که عمدتا به سوء مدیریت و عدم حمایت مالی و تسهیلاتی مطلوب از این شرکت ها بازمی گردد.

وی گفت: دولت در رابطه با حل مشکلات واحدهای صنعتی خود را مسئول و موظف می داند و اولویت نیز حمایت از کارگرانی است که در این شرکت ها مشغول به کار هستند، با آن که برخی از این شرکت ها خصوصی هستند و دولت دخالتی در امور آنها ندارد، اما در مقابل مشکلات این صنایع و کارگران آنها بی تفاوت نیست.

استاندار مرکزی عنوان کرد: برای آن که بتوانیم بر مشکلات جامعه از جمله دغدغه مهم اشتغال غلبه کنیم، باید متحد و با همت جهادی وارد عرصه شویم، در این راستا بانک ها نیز نقش مهمی در اعطای تسهیلات و کمک به اشتغال برعهده دارند که بایستی با جدیت پیگیر این مهم باشند.