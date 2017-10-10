واکنش وزارت خارجه روسیه به تحرکات آمریکا ضد سپاه پاسداران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، «زامیر کابولوف» رئیس دپارتمان آسیای وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو در حال بررسی طرح آمریکا، برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، است.

کابولوف گفت: ما این مسئله را اقدامی منفی ارزیابی می کنیم و سپاه را سازمانی تروریستی، نمی دانیم.

وی افزود: واشنگتن تمامی این اقدامات را برای لغو توافق هسته ای با ایران انجام می دهد.

کابولوف تاکید کرد: واشنگتن سیاست تخریب برجام را پیش گرفته است. و این اقدام، کاری احمقانه است.

گفتنی است که رسانه‌های آمریکایی هفته گذشته اعلام کردند که کاخ سفید، پس از انجام بررسی‌هایی با هدف تعیین سیاست های کلی آمریکا در موضوع ایران، به طرحی رسیده‌اند که در صورت موافقت رئیس‌جمهور آمریکا راهبرد آمریکا در قبال ایران در سال‌های آینده را مشخص خواهد کرد.

در بخشی از این طرح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام خواهد شد.

این در شرایطی است که آمریکا از تروریستها در سوریه حمایت قوی به عمل می آورد. شایان ذکر است که ژنرال علی العلی رئیس بخش عملیات های ارتش سوریه در حین به نمایش گذاشتن سلاح هایی که از تروریست های داعش مصادره شده اعلام کرد که ایالات متحده به معارضان مسلح سوری سلاح نمی دهد بلکه تروریست های داعش و جبهه النصره را تجهیز می کند.

وی تأکید کرد که ارتش سوریه مطلع شده که در فاصله زمانی ژوئن گذشته تا ۱۵ سپتامبر دست کم ۱۴۲۱ محموله سلاح و تجهیزات نظامی به این بهانه که این سلاح ها برای مقابله با تروریسم ارسال شده است به دست عناصر داعش و جبهه النصره رسیده است.