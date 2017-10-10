به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی فر در دیدار با اعضای فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی از حمایت ها، همراهی ها و پشتیبانی های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه کشور، بودجه سال ۹۶ این وزارتخانه و رای اعتماد به کابینه دولت دوازدهم تقدیر کرد.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه در جریان کامل مشکلات ورزش و حوزه جوانان قرار دارد تاکید کرد: ورزش کشور با مشکلات جدی مواجه است اما عزم وزارتخانه قطعا حل مشکلات با توجه به استفاده بهینه از منابع موجود است.

سلطانی فر فعال کردن بخش خصوصی، رونق اقتصاد ورزش و استفاده از منابع دیگر دستگاه ها در حوزه ورزش و امور جوانان را که مورد تاکید نمایندگان هم قرار دارد از جمله برنامه ها و رویکردهای این وزارتخانه عنوان کرد.

وزیر ورزش و جوانان ابراز امیدواری کرد که با تصویب قانون اهداف، وظایف واختیارات این وزارتخانه فصل جدیدی از فعالیت ها آغاز شود. سلطانی فر تصریح کرد: در کنار امکانات و سخت افزار هایی که از آن برخوردار هستیم در زمینه نرم افزاری با مشکل جدی مواجه هستیم که تصویب قانون اهداف، وظایف و اختیارات می تواند برای حل این مهم ،قابل توجه باشد.

سلطانی فر با اشاره به عدم انتزاع حوزه جوانان از ورزش تاکید کرد: آنچه مسلم است فعلا ما مسول حوزه جوانان نیز هستیم که از اهمیت زیادی برخوردار است و تا آنجایی که می توانیم مشکلات جوانان را حل می کنیم.

وزیر ورزش و جوانان تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی را یکی از برنامه های مهم این وزارتخانه عنوان کرد و با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی برای اتمام پروژه های نیمه تمام کمبود بودجه است تصریح کرد: تمام تلاش خود را به منظور تحقق وعده هایی که داده ایم به کار خواهیم بست.

سلطانی فر خصوصی شدن دو باشگاه پرطرفدار استقلال و پرسپولیس راکه از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است، مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: آنچه مسلم است به دنبال کاهش تصدی گری دولتی در عرصه ورزش هستیم و در مورد این دو باشگاه پر طرفدار نیز از این قاعده تبعیت می کنیم تا در همین دوره زمینه خصوصی شدن و واگذاری پرسپولیس و استقلال فراهم شود.

وزیر ورزش و جوانان گفت: برای تحقق خصوصی شدن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بررسی های مقدماتی انجام و بزودی اقدامات اجرایی آغاز خواهد شد.

سلطانی فر عنوان قهرمانی تیم های ایرانی در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: وقت آن رسیده است که بعد از ۲۳ سال تیم های ایرانی به عنوان قهرمانی دست یابند.

وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگری با اشاره به اعتباری که از ۲۷ صدم درصد از مالیات ارزش افزوده به ورزش و جوانان تعلق می گیرد خاطرنشان ساخت: نمایندگان مجلس دهم ۵۵ درصد از این اعتبار را که مبلغی بالغ بر ۷۵۶ میلیارد تومان است به استان ها اختصاص دادند که دستورالعمل آن هم از سوی وزارت ورزش و جوانان صادر شد و تا این لحظه آنچه به هیات های ورزشی استان ها اختصاص داده شده است دو برابر سال گذشته بوده و تا پایان سال نیز معادل همین مقداربه هیت های ورزشی استان ها پرداخت خواهیم کرد .

سلطانی فر با بیان اینکه با توجه به این پرداخت های چند برابری به هیات های استانی وضعیت آنها بسیار بهتر از گذشته شده است تصریح کرد: با این شرایط انتظارات ما هم از انها بیشتر شده بطوریکه برای آنها در قالب استعدادیابی و توجه به ورزش مناطق مختلف روستایی همچنین ورزش بانوان و ورزش معلولین هم برنامه مشخص ارائه داده ایم.

وزیر ورزش و جوانان در پایان این دیدار بار دیگر از حمایت و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نیکی یاد کرد و اظهار داشت: امیدوارم بار سنگین ورزش کشور را با کمک هم بر داریم.

در این جلسه اعضای فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاه ها و مشکلات ورزش و جوانان و همچنین پیشنهادات خود پرداختند.

رسیدگی به امور پارالمپیکی های ساکن در شهرستانها، رسیدگی به وضعیت استقلال و پرسپولیس، بهبود شرایط سالنهای ورزشی روستایی از محل ۲۷ صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده، پیگیری مصوبات سفرهای استانی، تعیین تکلیف حوزه جوانان و توجه بیشتر به امور بانوان و استفاده از ظرفیت این قشر در پست های مدیریتی از مهمترین مباحث مطروحه نمایندگان مردم بود که وزیر ورزش و جوانان به آنها پاسخ داد.