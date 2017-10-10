ولد الشیخ: جنگ در یمن همچنان از غیرنظامیان قربانی می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، اسماعیل ولد الشیخ احمد نماینده سازمان ملل در امور یمن در نشست شورای امنیت درباره یمن اعلام کرد که جنگ در یمن همچنان از غیرنظامیان قربانی می گیرد و طرفهای درگیر به جنگ ادامه می دهند.

وی افزود: ۱۷ میلیون یمنی توان دسترسی به غذا ندارند.

نماینده سازمان ملل در امور یمن تاکید کرد: نبود راهکار سیاسی اوضاع فاجعه در یمن را تشدید می کند.

شایان ذکر است که جنگنده های سعودی همچنان به بمباران یمن ادامه می دهند و علاوه بر شهید و زخمی کردن یمنی، زیرساختهای این کشور را نابود می کنند. هزاران نفر تاکنون در این حملات ددمنشانه سعودی شهید و زخمی شده اند.