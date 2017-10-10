اعلام حمایت کمیسیون امنیت ازهر اقدام متقابل سپاه علیه آمریکایی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به دنبال اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا علیه سپاه پاسداران بیانیه ای صادر کرد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
اگر سپاه نبود کشور هم نبود. امام خمینی (ره)
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شجره طیبه انقلاب اسلامی و یادگار جاودانه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوانالله تعالی علیه در همه سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی مهمترین نقش را در پاسداری از نظام جمهوری اسلامی ایران و ارزشهای انقلاب اسلامی و مردم ایفا نموده است و به همین علت همواره خار چشم دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده و هست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طول سالهای اخیر نقش ارزشمندی در برقراری امنیت در عراق و سوریه و مبارزه با گروههای تروریستی به ویژه داعش که دست پرورده آمریکا در جهان هستند ایفا نمود و اگر این نقشآفرینی نبود امروز این منطقه حساس دچار بحرانهای نگرانکنندهای بود.
اخیراً علیرغم این واقعیتها رئیسجمهور آمریکا در اظهاراتی وقیحانه تهدید نموده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست گروههای تروریستی قرار خواهد داد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن محکوم نمودن این تفکر نابخردانه اعلام مینماید اگر چنین اظهارات احمقانهای بخواهد محقق شود کمیسیون از هر اقدام متقابل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه نیروهای آمریکایی که طبق ماده ۴ قانون مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا حامی گروههای تروریستی هستند حمایت مینماید و اعلام میکند سپاه حق دارد همانگونه که با گروههای تروریستی برخورد میکند با آنها نیز برخورد نماید.
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