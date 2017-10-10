عربستان سعودی بین دوراهی کسری بودجه یا رکود گیر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، انتظار میرود عربستان سعودی تا پایان این ماه در مورد زمانبندی افزایش قیمت داخلی سوخت و الکتریسیته تصمیم بگیرد که به گفته منابع آگاه این میتواند اقتصاد این کشور را بیشتر در رکود فرو ببرد.
مساله قیمتهای انرژی نشان میدهد که اصلاحات اقتصادی که طراحی شدهاند تا کسری بودجه عظیم دولتی را که با قیمتهای پایین نفت به وجود آمده است، از بین ببرند و در عین حال وابستگی اقتصاد را به صادرات نفت کاهش دهند، وارد فاز بسیار مشکلی شده است.
گامهای ریاضت اقتصادیای که تا به حال برداشته شده و شامل یک مرحله افزایش قیمت انرژی در دسامبر ۲۰۱۵ بود، شروع به کاهش کسری بودجه کرده است. اما این هزینه بالایی برای اقتصاد داشته است؛ دادههای منتشر شده در هفته گذشته نشان داد که عربستان سعودی در طول ربع دوم سال در رکود به سر برده است و نرخ بیکاری در بین سعودیها به ۱۲.۸ درصد رسیده است.
ای به معنای این است که انجام اقدامات ریاضتی بیشتر، ممکن نیست مگر با پذیرش ریسک کند شدن شدید اقتصاد که باعث فرار سرمایهگذاریهای بخش خصوصیای میشود، که اصلاحات به دنبال آن جذب آن است. رکود طولانیمدت میتواند باعث موضعگیری عمومی برعلیه اصلاحات اقتصادی شود.
یک مقام دولتی میگوید که ریاض درحال به تاخیر انداختن تصمیمگیری در مورد قیمتهای انرژی است تا در این زمان بتواند سیستمی طراحی کند که به خانوارهای با درآمد کم و متوسط پول نقد پرداخت کند تا بخشی از فشار ناشی از ریاضت اقتصادی را جبران کند.
او میگوید: هنوز بحثهایی بر سر این مطرح است که افرادی این جبران هزینه را دریافت کنند و چه کسانی دریافت نکنند. دولت باید به کارگیری مالیاتهای بالاتر و راههایی برای کاهش ریسکهای مرتبط با رشد تولید ناخالص ملی و همچنین رشد بودجه، در نظر بگیرد.
ماه گذشته، روزنامه مهم عربستان سعودی، اوکاز، با نقل قول از منابع بینام گزارش داد که قیمتهای بنزین تا آخر نوامبر ۸۰ درصد افزایش قیمت پیدا میکنند و بنزین با اکتان ۹۵ به قیمت هر لیتر ۴۳ سنت خواهد رسید.
وزیر انرژی عربستان خالد الفالح هم هفته گذشته اشاره کرد که افزایش قیمتها هنوز در دستور کار ۲۰۱۷ قرار دارد و در کنفرانس مسکو گفت: ما در عربستان سعودی تاکید زیادی بر بهرهوری انرژی داریم و امسال قیمتهای انرژی خود را در این راستا اصلاح خواهیم کرد.
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