سهم تسهیلات اشتغال کمیته امداد وبهزیستی مرکزی ۶۳۶میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی آبایی روز سه شنبه در نشست کارگروه اشتغال استان مرکزی در اراک اظهار داشت: امسال ۶۳۶میلیارد ریال بودجه اشتغال به کمیته امداد و بهزیستی استان مرکزی تعلق می گیرد که از این میزان ۴۳۵ میلیارد ریال سهم کمیته امداد است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: تاکنون ۳۷۴ میلیارد ریال از سهم کمیته امداد معادل ۸۶ درصد تخصیص یافته است.

وی بیان کرد: همچنین سهم امسال بهزیستی این استان ۲۰۱ میلیارد ریال است که تاکنون ۱۱۳میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال آن تخصیص یافته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: امسال تاکنون ۹۰۰ نفر برای دریافت تسهیلاتی بالغ بر ۱۳۴میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال به بانک های عامل معرفی شده اند که از این تعداد ۲۴۹ نفر ۳۷ میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال تسهیلات اشتغالزایی دریافت کرده اند.

آبایی ادامه داد: در راستای تحقق شعار سال و رونق اشتغال و تولید در کشور بایستی بانک های عامل در اعطای تسهیلات همکاری بیشتری داشته باشند تا توانیم به نقطه مطلوب در ایجاد فرصت های شغلی دست یابیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: سهمیه اشتغال سال ۹۵ در استان مرکزی یازده هزار و ۷۶۰ شغل در نظر گرفته شده بود که از این تعداد ۱۰هزار و ۳۲۰ اشتغال تحقق یافت.

گفتنی است در نشست امروز کارگروه اشتغال استان مرکزی، عضویت مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در کارگروه اشتغال و همچنین اعطای تسهیلات به یازده طرح ایجاد اشتغال خانگی مورد تصویب قرار گرفت.