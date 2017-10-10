یک دادستان محلی در ترکیه ترور شد/ حال وی وخیم گزارش شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رسانه های جمعی ترکیه اعلام کردند که یک دادستان محلی این کشور ترور شده است.

ر اساس اعلام خبرگزاری دوغان، یک نیروی پلیس ترکیه «قدیر کوچوک اونر» دادستان منطقه «کورکوت‌الی» (Korkuteli) واقع در استان آنتالیا را در محل کارش ترور کرده است.

خبرها حاکیست، دادستان مذکور پس از این ترور نافرجام از طریق یک فروند بالگرد برای معالجه به بیمارستان دولتی آنتالیا اعزام شده است.

منابع بیمارستانی، حال وی را وخیم گزارش کرده اند.

تا کنون اطلاعات بیشتری درباره این خبر مخابره نشده است.