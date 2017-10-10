فهم و نشر دین مهمترین رسالت روحانیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی جوادی آملی بعد از ظهر سهشنبه در کارگاه آموزشی مدیران قرارگاه فرهنگی شهرستانهای ۶ استان کشور که در مجتمع فرهنگی نور قم در حال برگزاری است، اظهار کرد: عدهای نوعی واعظ الهی در درونشان دارند که انسانهای نمونه محسوب میشوند.
این استاد حوزه علمیه قم گفت: خداوند در مورد این افراد میفرمایند اینها مدام به یاد حق مشغولند و این اشتغال، آنها را از غیرخدا غافل میکند.
وی رابطه بین انسان و خدا را از اصلیترین مناسبات انسان دانست و تأکید کرد: مناسبات بشر آنقدر پیچیده، متنوع و متکثر است که ما نمیتوانیم آنها را ساماندهی کنیم.
حجتالاسلام جوادی آملی اظهار کرد: رابطه انسان با خدا یک اصل است که اگر این رابطه اصلاح و از شائبههای نفسانی و شیطانی منزه شود انسان میتواند از این رابطه بهره ببرد.
به گفته رئیس بنیاد علوم وحیانی اسراء، تقویت رابطه روحانیت با خدا منجر به تقویت رابطه روحانیت و مردم میشود.
وی تصریح کرد: انسان عبد است و خدا مولاست. این رابطه اگر خوب تبیین و تحلیل شود هیچ رابطهای شیرینتر و گواراتر از عبودیت و بندگی نیست.
حجتالاسلام جوادی آملی در بیان مأموریتهای مهم روحانیت گفت: رسالت روحانیت این است که دین را خوب بفهمند، تحقیق کنند و نشر دهند.
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