وقف پشتوانه خوبی برای استقلال حوزه های علمیه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، شامگاه سه شنبه، در همایش وقف و حوزه که در مهدیه امامزاده نور گرگان برگزار شد، اظهار کرد: حوزه های علمیه هیچگاه متکی به دولت ها نبوده اند، بخش از نیازهای آن ها با وجوهات و برخی دیگر از طریق موقوفات برطرف می شده است.

وی افزود: بعد از تأسیس حوزه علمیه به عنوان پشتیبانی از آن موقوفاتی را نیز در نظر می گرفتند و این سیره متقدمین بوده است.

امام جمعه گرگان ادامه داد: مدارس علمیه گرگان نیز موقوفات متنوعی دارند، هر چند که ممکن است در اثر شرایطی که پیش آمده در اجرای آن مشکلاتی وجود داشته باشد، وقف می تواند پشتوانه خوبی برای حوزه ها باشد.

آیت الله نورمفیدی با بیان این که مروج وقف در تاریخ اسلام و مخصوصاٌ تشیع، روحانیت، علما و حوزه های علمیه بوده اند، تأکید کرد: باید کمر همت را برای وقف بست و وارد این عرصه شد و یکی از بهترین مواردی که می شود برای آن وقف در نظر گرفت، حوزه ها هستند.

وی خاطرنشان کرد: روحانیت و حوزه های علمیه با روح و دل و جان انسان ها سروکار دارند و قطعاً کار آن ها از همه اصناف دیگر برتر است، پزشکان با جسم افراد ارتباط دارند، بیشترین سهم در شئون زندگی انسان مربوط به روح انسان ها است.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان تصریح کرد: روحانیت دل ها را متوجه خدا می کنند و سعی می کنند زشتی ها و پلشتی ها از جامعه انسانی دور شود، بنابراین محصول کار علما برتر از کار سایر اصناف است.

وی افزود: علما مردم را برای وقف در راه حوزه های علمیه تشویق کنند که آن کار خیر و صدقه جاریه است، مردم نیز می پذیرند و پشتوانه محکمی برای حوزه ها به وجود می آید تا حوزه ها استقلال خود را حفظ کند.

حوزه های علمیه تشیع متکی به مردم هستند

نماینده ولی فقیه در استان گلستان اظهار کرد: حوزه های علمیه شیعه همیشه متکی به مردم بوده و مستقل از دولت ها هستند امّا روحانیت اهل سنت وابسته به دولت ها هستند، بنابراین روحانیت شیعه حرف خود را می زند و این امتیاز روحانیت شیعه نسبت به اهل سنت است.

وی افزود: وقف و ترویج برای وقف می تواند به استقلال حوزه های علمیه کمک کند که بالاترین افتخار برای روحانیت شیعه است.

آیت الله نورمفیدی در پایان گفت: همکاری اداره اوقاف با حوزه ها بیشتر شود، علما و شورای مدیریت استان هم کمک کند که موقوفات یا حقی که باید به حوزه ها پرداخت شود، انجام گیرد، موقوفات استان می تواند بخشی از نیازهای حوزه ها را برطرف کند.