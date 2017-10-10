درگیری میان پلیس و کارگران معترض فرانسوی در پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، تظاهرات آرام و صلح آمیز مردم پاریس در اعتراض به قانون جدید کار پیشنهادی امانوئل ماکرون رئیس جمهوری این کشور با درگیری میان معترضین و نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد.

بر اساس این گزارش، بیش از ۴۵ هزار کارگر فرانسوی امروز در پاریس و دیگر شهرهای این کشور در اعتراض به قانون جدید کار پیشنهادی امانوئل ماکرون دست به اعتراض زدند.

گفته می شود تظاهرات امروز در پاریس با پرتاب اشیاء از سوی گروهی از معترضین به سمت نیروهای پلیس و اقدام به تخریب اموال عمومی منجر به ایجاد درگیری میان آنها با نیروهای امنیتی شد.

یک مقام ارشد پلیس پاریس که نخواست نامش فاش شود، از بازداشت دستکم سه تن از معترضین در جریان این درگیری ها خبر داد.