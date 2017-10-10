پاسخ روابط عمومی دادستانی تهران به یادداشت علی مطهری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی که روز سه‌شنبه (۱۳۹۶/۷/۱۸) در رسانه‌های عمومی بازتاب داشته، عملکرد قوه قضاییه در خصوص احضار و بازداشت افرادی که مرتکب جرم شده یا متهم به این امر هستند را زیر سوال برده است. به منظور تنویر اذهان عمومی، پاسخ به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- نامبرده مدعی شده است «مثلاً خبرنگاری توسط دادسرای رسانه به نحو نامناسبی بازداشت می‌شود و تا مدتی حتی خانواده او از محل نگه‌داری او اطلاع ندارند در حالی که طبق قانون اساسی باید ظرف ۲۴ ساعت تفهیم اتهام شود». این مطالب که حسب اظهارات بعدی آقای مطهری در خصوص متهمان ساسان آقایی و هنگامه شهیدی است، بدون هیچ مستندی ادعا شده است صحت ندارد. ساسان آقایی که در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۶ با دستور قضایی صادره از سوی بازپرس دستگیر شده است، بلافاصله به شعبه بازپرسی اعزام و پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام، با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی گردیده و اعتراض وی به قرار تامین نیز توسط دادگاه مردود شناخته شده است. اقربای وی شامل پدر، مادر و همسر نامبرده از همان ابتدا بارها با متهم از طریق تماس تلفنی و ملاقات حضوری ارتباط داشته‌اند. هم‌چنین هنگامه شهیدی که بر اساس شکایت شاکی خصوصی و گزارش وزارت اطلاعات تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است، ابتدا توسط بازپرس احضار شده که در پی عدم توجه به احضار و متواری شدن به شهرستان مشهد، نیابت قضایی برای دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد جهت دستگیری، تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری متناسب صادر گردیده است. آقای مطهری بر خلاف واقع اعلام نموده است که ایشان در پی اعتصاب غذا از زندان آزاد شده است؛ این در حالی است که خانم شهیدی اعتصاب غذا ننموده، بلکه پس از انجام تحقیقات مقدماتی و با صدور قرار قبولی وثیقه آزاد شده است. نامبرده بالغ بر چهارده نوبت با مادر، دختر و دامادش ملاقات حضوری داشته است.

محتویات پرونده این متهمان دلالت بر خلاف واقع بودن ادعاهای آقای مطهری دارد؛ ضمن آن‌که از ایشان به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود نسبت به قوانین مربوطه و حداقل قانون اساسی اشراف بیشتری داشته باشد؛ چرا که مهلت بیست و چهار ساعت مندرج در اصل سی و دوم قانون اساسی، ناظر به ارسال پرونده به مرجع صالح قضایی است.

۲- آقای مطهری اظهار داشته است: «تا کی نمایندگان پناه خانواده بازداشت شدگان باشند»؛ ظاهراً ایشان ایفای وظایف اصلی خود به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی را فراموش کرده و لذا در پاسخ باید گفت: «تا کی قضات و قوه قضاییه باید دخالت‌های امثال آقای مطهری را در پرونده‌های قضایی تحمل نمایند؟»

۳- آقای مطهری مدعی شده «نمایندگان مجلس ملجا و پناه خانواده‌های این بازداشت‌شدگان هستند»؛ هم‌چنان این پرسش باقی است که «چگونه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که باید به عنوان قانون‌گذار در رعایت قوانین الگو باشد، پناهگاه برخی متهمان و محکومان خاص گردیده است؟!»