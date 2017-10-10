به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فضل الله شیری امروز سه شنبه در همایش همیاران پلیس استان کرمانشاه که با حضور بیش از ۲۵۰ نفر همیار پلیس استان در محل سالن شهید بهشتی کرمانشاه برگزار شد، گفت: بیش از ۲۱۰ هزار همیار پلیس در استان وجود دارد.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد همیاران پلیس استان آموزش دیدند، گفت: همیاران پلیس نقش سازنده ای در کاهش تصادفات داشتند و از ابتدای سال تاکنون در استان توانستند تصادفات خانوادگی را کم کنند.

سرهنگ شیری با اشاره به اینکه همیاران پلیس فکر سازنده ای برای دادن نقش سازنده به دانش آموزان بود، افزود: با توجه به عنایتی که خانواده ها به فرزندان خود دارند دادن نقش همیاری پلیس به آنان توانسته قوانین راهنمایی و رانندگی و رعایت اصول را در میان والدین تبیین و والدین به سخنان و تذکرات فرزندان خود در زمینه رعایت اصول رانندگی توجه می کنند.

وی با بیان اینکه باید از خانواده ها و همیاران پلیس در این زمینه تشکر کرد، افزود: طرح همیار پلیس از سال ۸۴ با مشارکت آموزش و پرورش و راهنمایی و رانندگی آغاز شد و اکنون همیاران پلیس شامل پسر و دختر، پلیس راهور را در مامورین راهنمایی و رانندگی را اجرای مقررات یاری می دهند.

این مقام انتظامی در پایان با اشاره به اینکه قوانین راهنمایی و رانندگی برای سلامت و رفاه شهروندان تدوین شده است، گفت: در کنار همیاران پلیس باید از روش های دیگر برای تبیین اصول و قوانین راهنمایی و رانندگی استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: دست ها و زبان های کوچک دانش آموزان این روزها به مدد قوانین راهنمایی رانندگی آمده تا با همیاری خود تصادفات خانوادگی را کاهش داده و به تبع آن تصادفات فوتی و مصدومیت ها را در استان کم کنند.

لازم به ذکر است، در پایان این همایش همیاران کوچک پلیس استان مورد تقدیر قرار گرفتند.