یک پزشک متخصص به ازای هر ۲۰۰۰ نفر در ایران وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر از اهواز، ایرج حریرچی ظهر امروز در آئین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، با اشاره به اینکه ایران در میان ۲۲ کشور منطقه در زمینه حوزه سلامت رتبه ۱۱ تا ۱۶ را دارد، اظهار کرد: این جایگاه به‌هیچ‌وجه در شان ملت ایران نیست و با توجه به این شرایط اصلاحات در نظام سلامت آغاز شده است.

وی ادامه داد: اجرایی کردن نظام سلامت در اغلب کشورهای دنیا بین ۲۰ تا ۴۰ سال زمان برده است اما ما در تلاش هستیم با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته است این مدت‌زمان به ۱۰ تا ۱۲ سال کاهش پیدا کند.

این مقام مسئول در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه باید در راستای تأمین سلامت ۸۰ میلیون ایرانی گام برداریم، عنوان کرد: سالانه هر ایرانی به صورت میانگین ۱۰.۳ بار به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند و این به معنی مراجعه سالانه ۸۲۰ میلیون مورد است.

حریرچی افزود: این در حالی است که هر ایرانی در سال ۰.۱۳ بار در مراکز درمانی بستری می‌شود و این اطلاعات نشان‌دهنده آن است که سالانه ۱۰.۴ میلیون مورد بستری انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه در ایران به ازای هر دو هزار نفر یک پزشک متخصص و برای هر یک هزار نفر ۱.۵۲ پزشک عمومی وجود دارد، عنوان کرد: علاوه بر این در کشورمان برای هر یک هزار نفر ۱.۹ پرستار موجود است.

این مقام مسئول در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید تعداد ۲۴ هزار تخت به مجموعه بیمارستانی کشور اضافه شده است و این در حالی است که طی یک قرن گذشته در ایران ۸۰ هزار تخت بیمارستانی فراهم شده است.

حریرچی همچنین به اقدامات انجام شده در استان خوزستان اشاره و بیان کرد: با توجه به اقدامات و عملکردهای انجام شده در خوزستان، نیازهای زیادی در استان وجود دارد که باید به آنها رسیدگی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم ایرج نظری رسماً به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز معارفه و همچنین از اسماعیل ایدنی رئیس پیشین این دانشگاه تجلیل شد.