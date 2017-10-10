به گزارش خبرنگار مهر از اهواز، علی حسین حسین زاده ظهر امروز در آیین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اظهار کرد: رضایت اجتماعی نیاز به توجه ویژه‌ای دارد و از آنجایی که این شاخص در استان خوزستان پایین است لازم است تا سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی اهواز در راستای ایجاد رضایت مردم در بخش بهداشت و درمان تلاش کند.

وی با تأکید بر اینکه یکی از بخش‌های مهم در ایجاد نارضایتی اجتماعی، بهداشت و درمان است، افزود: ایجاد نقص در این بخش دیگر حوزه‌های کاری و عملکردی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و لازم است در این زمینه اهمیت ویژه‌ای صورت گیرد.

این مقام مسئول در استانداری خوزستان همچنین با تأکید بر اینکه مسئولان در این استان نسبت به دیگر نقاط کشور بیش از چند برابر کار می‌کنند، گفت: برای استان قم با دو شهرستان غیرقابل مقایسه با استان خوزستان با ۲۷ شهرستان است و در شاخص جمعیت نیز استان‌هایی مانند یزد و ایلام به‌تنهایی با کلان‌شهر اهواز برابری دارد.

حسین زاده افزود: با این وجود ساختارهایی که در سطح ملی طراحی و ابلاغ می‌شود برای همه استان‌ها به یک شکل است و این در حالی است که تفاوت‌های زیادی در استانی مانند خوزستان با دیگر استان‌های کشور وجود دارد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان یادآور شد: استان ما مسائل خاص خود را دارد و با توجه به این نکته نباید یک برنامه و دستورالعمل را برای تمام کشور به‌صورت یکسان طرح کرد.

وی در ادامه خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی و نیز سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اعلام کرد: مردم در انتخابات حجت را بر ما تمام کردند و باید از این فرصت چهارساله در جهت توسعه و پیشرفت خوزستان بهترین بهره را برد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم ایرج نظری رسماً به‌عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز معارفه و همچنین از اسماعیل ایدنی رئیس پیشین این دانشگاه تجلیل شد.