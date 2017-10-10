خودروی حامل مواد روان گردان شیشه به مقصد نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ یداله امیری در تشریح جزئیات این خبر گفت: در ادامه روند مبارزه جدی و بی امان با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، مامورین انتظامی در پی خبری مبنی بر ورود یک محموله مواد مخدر به شهرستان سوسنگرد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی در این خصوص تصریح کرد: ماموران انتظامی پس از هماهنگی با مراجع قضائی و استقرار در محور اهواز - سوسنگرد، خودروی پراید حامل مواد مخدر را شناسایی و متوقف کردند.

سرهنگ امیری افزود: ماموران پلیس در بازرسی از خودرو مذکور مقدار چهار کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه که به صورت ماهرانه ای در مخزن سی ان جی جاسازی شده بود را کشف و در این رابطه دو نفر دستگیر شدند.

وی در این خصوص ادامه داد:در این راستا خودروی پژو ۴۰۵ نیز که نقش اسکورت را داشت و حامل دو نفر از سرکردگان فروش مواد مخدر بود متوقف و دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان در خاتمه ضمن اعلام اینکه متهمان به همراه مواد مکشوفه برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند، بیان کرد: عملکرد قاچاقچیان مغایر با سلامت جامعه و موجب اضمحلال خانواده ها و جوانان می شود و از شهروندان خواست تا هرگونه فعالیت فروشندگان مواد مخدر را سریعا به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.