احداث زورخانه و سالن کشتی پهلوانی در نپال در دست بررسی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی(IZSF)، امروز طی نشستی با حضور بهرام افشارزاده مشاور عالی در امور اجرایی IZSF، ابراهیم صیقلانی مشاور عالی IZSF، رئیس دانشکده عمران کاتماندو و رئیس فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی نپال در پایتخت این کشور مذاکراتی جهت احداث زورخانه و سالن کشتی پهلوانی در نپال انجام شد.

بهرام افشار زاده که از چند روز پیش در راس کمیته اجرایی جهت برگزاری مسابقات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی کشورهای جنوب آسیا وارد کاتماندو پایتخت نپال شده در این نشست خطاب به رئیس فدراسیون ملی این کشور گفت: خوشبختانه کشور نپال مستعد توسعه ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی است و IZSF جهت احداث زورخانه و سالن کشتی پهلوانی حاضر به همکاری با این کشور است تا این ورزش با تمام قدرت در نپال به کار خود ادامه دهد.

همچنین ابراهیم صیقلانی، مشاور عالی IZSF با نزدیک خواندن فرهنگ، ادبیات و خلقیات مردم نپال با اموزه های ورزش زورخانه ای و کشتی و پهلوانی افزود: فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی از آنجایی که به دنبال این است تا از طریق ورزش زورخانه ای اسباب هماهنگی و همگرایی میان ملت ها را فراهم کند؛ قطعا نپال می تواند به عنوان همکار و یکی از ۸۵ عضو IZSF با توسعه این ورزش، راه رسیدن به این اهداف را هموارتر سازد و به عنوان پایگاه این ورزش در جنوب آسیا شناخته شود.

در ادامه رئیس فدراسیون ملی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی نپال به همراه رئیس دانشکده عمران و توسعه دانشگاه نپال ضمن ابراز خرسندی از توسعه این ورزش در کشورشان ،خبر از تخصیص قطعه ای زمین برای احداث این بنا را دادند.