دانش آموزان در معرض آسیب استان قزوین ۱۰ درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر سالار قاسمی درجلسه شورای آموزش و پرورش استان که سه شنبه شب دراستانداری برگزار شد اظهار داشت: امسال در برنامه های آموزش و پرورش چهار محور مهم در اولویت برنامه های ما قرار دارد که پیشگیری از اسیب های اجتماعی از مهمترین آنهاست.

وی بیان کرد: برای رسیدن به یک جامعه توسعه یافته توجه به آموزش و پرورش از سوی همه نهادها ضروری است تا بتوان به اهداف تربیتی دست یافت و در این میان بهداشت روانی برای کاهش آسیبها بسیار مهم است.

دانش آموزان در معرض آسیب کاهش یافته است

قاسمی تصریح کرد: در سالهای گذشته حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد دانش آموزان استان در معرض یکی از آسیب ها مانند اضطراب، استرس، فرار از مدرسه و خودکشی بودند که با اقدامات آموزشی و مشاوره ای توانسته ایم این میزان را به ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش دهیم.

وی گفت:شورای آموزش و پرورش بعنوان عالیترین مقام تصمیم گیری می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی نقش موثری داشته باشد به شرط آن که سایر دستگاههای فرهنگی نیز کمک ما باشند و در برنامه ها مشارکت کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین یادآورشد: وجود ۲۳۰ هزار دانش آموز با ۱۶ هزار معلم در کنار یک خانواده ۴۰۰ هزار نفری والدین مجموعه ارزشمندی است که می تواند ظرفیت خوبی در پیشبرد برنامه های فرهنگی باشد.

وی اضافه کرد: بخش بهداشت و درمان را فعال کرده ایم و موضوع هنرستانها نیز در اولویت قرار دارد تا توان مهارتی و روانی دانش آموزان را تقویت کنیم.

قاسمی اظهارداشت: با ساختارهای جدید مدت زمان تحصیل در هنرستانها سه ساله شده که باید نیازهای کارگاهی و آموزش و تجهیزاتی خود را تامین کنیم که این کار نیازمند اعتبارات لازم هستیم.

وی گفت: وجود ۱۰۰ هنرستان فنی با ۱۱ هزار هنرجو با حدود ۹۰ رشته فنی از توان علمی استان است که با ایجاد رشته های جدید باید بتوانیم به نیازهای روز نیز پاسخ دهیم.