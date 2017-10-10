مجید فرحانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارگر مذکور در هنگام تعمیر شیلنگ کمپرسور به دلیل قرار ندادن یک نگهدارنده در قسمت بار، در میان شاسی اتاق بار گیر می افتد.
وی اظهار کرد: این کارگر در دم جان خود را از دست می دهد.
به گفته وی این حادثه در ساعت ۱۴:۳۰دقیقه عصر امروز در منطقه بیست متری رخ داده است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی آبادان:
رعایت نکردن موارد ایمنی سبب فوت کارگر کمپرسی در آبادان شد
آبادان – مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی آبادان گفت: رعایت نکردن موارد ایمنی فوت کارگر خودرو کمپرسی را به دنبال داشت.
مجید فرحانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارگر مذکور در هنگام تعمیر شیلنگ کمپرسور به دلیل قرار ندادن یک نگهدارنده در قسمت بار، در میان شاسی اتاق بار گیر می افتد.
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