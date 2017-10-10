رعایت نکردن موارد ایمنی سبب فوت کارگر کمپرسی در آبادان شد

مجید فرحانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارگر مذکور در هنگام تعمیر شیلنگ کمپرسور به دلیل قرار ندادن یک نگهدارنده در قسمت بار، در میان شاسی اتاق بار گیر می افتد.



وی اظهار کرد: این کارگر در دم جان خود را از دست می دهد.



به گفته وی این حادثه در ساعت ۱۴:۳۰دقیقه عصر امروز در منطقه بیست متری رخ داده است.