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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۲۰:۰۸

مدیرعامل سازمان آتش نشانی آبادان: 

رعایت نکردن موارد ایمنی سبب فوت کارگر کمپرسی در آبادان شد

رعایت نکردن موارد ایمنی سبب فوت کارگر کمپرسی در آبادان شد

آبادان – مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی آبادان گفت: رعایت نکردن موارد ایمنی فوت کارگر خودرو کمپرسی را به دنبال داشت.

مجید فرحانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارگر مذکور در هنگام تعمیر شیلنگ کمپرسور به دلیل قرار ندادن یک نگهدارنده در قسمت بار، در میان شاسی اتاق بار گیر می افتد.

وی اظهار کرد: این کارگر در دم جان خود را از دست می دهد.

به گفته وی این حادثه در ساعت ۱۴:۳۰دقیقه عصر امروز در منطقه بیست متری رخ داده است.

کد مطلب 4110494

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